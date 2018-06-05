У перший місяць літа на українців чекає кілька днів відпочинку, крім офіційних вихідних. Головне свято червня, День Конституції України, 2018 року припадає на четвер. У зв’язку з цим Кабінет Міністрів прийняв рішення про додаткові вихідні. Докладніше про те, в які вихідні у червні ми будемо відпочивати, читайте в матеріалі.

Цього року на українців чекають тривалі червневі вихідні – цілих 4 дні в кінці місяця.

Читайте також: Країни без оформлення віз для українців: куди поїхати відпочивати

Коли вихідні в червні 2018

Додаткові дні відпочинку в перший літній місяць пов’язані з державним святом на честь прийняття першої Конституції незалежної України – 28 червня. Оскільки 2018-го року річниця припадає на четвер, Кабінет Міністрів нашої країни прийняв рішення п’ятницю, 29 червня, також зробити вихідним днем. Крім того, в день до свята, 27 червня, робочий час буде скорочено на годину.

Всього у святковий тиждень українці зможуть відпочивати з 28 червня по 1 липня включно.

Однак відпрацювати позаплановий вихідний 29 червня все ж доведеться – за тиждень до свята. Робочий день буде перенесений на суботу, 23 червня.

Читайте також: Місячний календар на травень 2018 року: вдалі дні для будь-яких починань

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ