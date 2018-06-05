В первый месяц лета украинцев ожидает несколько дней отдыха, помимо официальных выходных. Главный праздник июня, День Конституции Украины, в 2018 году выпадает на четверг. В связи с этим Кабинет Министров принял решение о дополнительных выходных днях. Подробнее о том, в какие выходные дни в июне мы будем отдыхать, читайте в материале.

В этом году украинцев ожидают длинные июньские выходные – целых 4 дня в конце месяца.

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Когда выходные в июне 2018

Дополнительные дни отдыха в первый летний месяц связаны с государственным праздником в честь принятия первой Конституции независимой Украины – 28 июня. Так как в 2018-м годовщина выпадает на четверг, Кабинет Министров нашей страны принял решение пятницу, 29 июня, также сделать нерабочим днем. Кроме того, в день до праздника, 27 июня, рабочее время будет сокращено на час.

Всего в праздничную неделю украинцы смогут отдыхать с 28 июня по 1 июля включительно.

Однако отработать внеплановый выходной 29 июня все же придется – за неделю до праздника. Рабочий день будет перенесен на субботу, 23 июня.

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