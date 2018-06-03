Этого момента с нетерпением ждала вся страна. Каждое воскресенье зрители телеканала СТБ пристально наблюдали за невероятными, интересными и поистине шокирующими испытаниями, которые преодолевали участники 18 сезона «Битвы экстрасенсов». Но до финала дошла лишь тройка сильнейших! Колдун Евгений Медовщиков, таролог из Киева Фекла и жрец графической магии Каин Крамер. Кто из них стал самым сильным экстрасенсом 18-го сезона?

Церемонию награждения победителя посетили участники разных сезонов, члены жюри, а также звезды СТБ и поклонники сильнейших экстрасенсов сезона. Все они пришли, чтобы поддержать своих фаворитов! Однако, по правилам проекта, победителем мог стать только один. По итогам зрительского голосования, самым сильным ясновидящим 18 сезона «Битвы экстрасенсов» стал жрец графической магии, экстрасенс со Славутича Каин Крамер!

«Благодарю всех, кто поддерживал и голосовал. Это очень неожиданно, ведь я стою рядом с двумя достойными и опытными практиками. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто поддерживал меня на протяжении проекта. Ведь именно благодаря проекту я обрел тех людей, которые меня по-настоящему любили. Ранее я никогда не говорил никому слов любви, а сейчас я готов сказать этим людям, что я их люблю», – не сдерживая эмоций, прокомментировал Каин.

Он был экспрессивным в своих чувствах! В поиске правды не жалел ни себя, ни героев, а его магическая практика шокировала даже опытных членов жюри! С чего начинал жрец графической магии? Какова исходная точка магического пути победителя 18-й «Битвы экстрасенсов»? Почему еще с первого кастинга Каин утверждал, что романтика ему чужда? Кто или что сломало его настолько, что он не мог раскрыть душу ни одному человеку? Смотрите шокирующую исповедь Каина Крамера:

Video: Определен победитель «Битвы экстрасенсов»-18 Кто победил в Битве экстрасенсов 18 сезон? Финал проекта состоялся 03.06.2018, читайте, кто выиграл Битву экстрасенсов 18 сезон