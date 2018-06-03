Цієї миті з нетерпінням чекала вся країна. Щонеділі глядачі телеканалу СТБ пильно спостерігали за неймовірними, цікавими і справді шокуючими випробуваннями, які долали учасники 18 сезону «Битви екстрасенсів». Але до фіналу дійшла лише трійка найсильніших! Чаклун Євген Медовщиков, таролог з Києва Фекла та жрець графічної магії Каїн Крамер. Хто з них став найсильнішим екстрасенсом 18-го сезону?

Церемонію нагородження переможця відвідали учасники різних сезонів, члени журі, а також зірки СТБ і шанувальники найсильніших екстрасенсів сезону. Всі вони прийшли, щоб підтримати своїх фаворитів! Однак, за правилами проекту, переможцем міг стати тільки один. За підсумками глядацького голосування, найсильнішим ясновидцем 18 сезону «Битви екстрасенсів» став жрець графічної магії, екстрасенс зі Славутича Каїн Крамер!

«Дякую всім, хто підтримував і голосував. Це дуже несподівано, адже я стою поруч із двома гідними і досвідченими практиками. Хочу дуже подякувати тим, хто підтримував мене протягом проекту. Адже саме завдяки проекту я знайшов тих людей, які мене по-справжньому любили. Раніше я ніколи не говорив нікому слів любові, а зараз я готовий сказати цим людям, що я їх люблю», – не стримуючи емоцій, прокоментував Каїн.

Він був експресивним у своїх почуттях! У пошуку правди не шкодував ні себе, ні героїв, а його магічна практика шокувала навіть досвідчених членів журі! З чого починав жрець графічної магії? Яка вихідна точка магічного шляху переможця 18-ї «Битви екстрасенсів»? Чому ще з першого кастингу Каїн стверджував, що романтика йому не властива? Хто або що зламало його настільки, що він не міг розкрити душу жодній людині? Дивіться шокуючу сповідь Каїна Крамера:



Video: Визначено переможця «Битви екстрасенсів»-18 Хто переміг в Битві екстрасенсів 18 сезон? Фінал проекту відбувся 03.06.2018, читайте, хто виграв Битву екстрасенсів 18 сезон