На Евровидении-2018 Швецию представил Бенджамин Ингроссо с песней «Dance You Off».

Смотреть онлайн Евровидение 2018 — финал от 12.05.2018

Евровидение-2018. Швеция. Бенджамин Ингроссо — Dance You Off: смотреть выступление

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Бенджамин Ингроссо вырос в музыкальной семье — его мать певица, а отец бывший танцор. В детстве он играл в нескольких мюзиклах, а в 2006 году выиграл песенный конкурс Melodifestivalen. В 2014 одержал победу в местном танцевальном ТВ-шоу Let’s Dance.

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В прошлом году Бенджамин уже пытался попасть на Евровидение, однако занял на Нацотборе лишь пятое место. В этом году он представил современный танцевальный трек и обогнал аж 30 претендентов представлять Швецию на Евровидении-2018.

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Его песня в танцевальном ритме «Dance You Off» переводится как «Перетанцевать тебя». В ней певец рассказывает о парне, который с помощью танца пытается забыть об ушедшей любви.

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