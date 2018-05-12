На Євробаченні-2018 Швецію представил Бенджамін Інгроссо з піснею «Dance You Off».

Фінал Євробачення-2018: дивитися онлайн-трансляцію

Євробачення-2018. Швеція. Бенджамін Інгроссо — Dance You Off: дивитися виступ

Бенджамін Інгроссо виріс у музичній сім’ї — його мати співачка, а батько колишній танцюрист. У дитинстві він грав у декількох мюзиклах, а в 2006 році виграв пісенний конкурс Melodifestivalen. 2014 року здобув перемогу на місцевому танцювальному ТВ-шоу Let’s Dance.

Євробачення-2018: онлайн-трансляція другого півфіналу від 10.05.2018

Минулого року Бенджамін вже намагався потрапити на Євробачення, однак посів на Нацвідборі лише п’яте місце. Цього року він представив сучасний танцювальний трек і обігнав аж 30 претендентів представляти Швецію на Євробаченні-2018.

Євробачення-2018: онлайн-трансляція першого півфіналу від 08.05.2018

Його пісня в танцювальному ритмі «Dance You Off» перекладається як «Перетанцювати тебе». У ній співак розповідає про хлопця, який за допомогою танцю намагається забути про колишню любов.

Євробачення-2018 фінал: список країн

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ