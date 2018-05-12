Сербию на песенном конкурсе Евровидение-2018 представили Саня Илич и группа Balkanika с песней «Nova Deca». Они выступили 10 мая во втором полуфинале под номером 3.

Смотреть онлайн Евровидение 2018 — финал от 12.05.2018

Евровидение-2018. Сербия. Саня Илич и группа Balkanika — Nova Deca: смотреть выступление

Евровидение 2018. Второй полуфинал смотреть онлайн

Лидером группы Balkanika является Саня Илич, который пишет тексты и музыку для коллектива, а также играет на клавишах. Помимо него, в составе еще десять человек: вокалисты Невена Стаменкович, Даника Крстич, Мария Бьеланович, Младен Лукич и Неманья Койич, перкуссионисты Александр Радулович и Милан Джеина, гитаристы Бранимир Маркович, Небойша Неделькович и флейтист Любомир Димитриевич. Отличительная черта группы — этническое звучание и традиционные балканские инструменты в современном музыкальном оформлении. А своей целью они называют желание сохранить и модернизировать музыкальные традиции средневековья.

Евровидение 2018. Первый полуфинал смотреть онлайн

Саня Илич и группа Balkanika безоговорочно стали победителями Нацотбора на Евровидение-2018. На конкурсе они представят сложную по структуре песню «Nova Deca», название которой переводится как «Новые дети».

Евровидение 2018. Порядок выступления стран в финале

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