Сербію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представили Саня Іліч та гурт Balkanika з піснею «Nova Deca». Вони виступили 10 травня у другому півфіналі під номером 3.

Фінал Євробачення-2018: дивитися онлайн-трансляцію

Євробачення-2018. Сербія. Саня Іліч та гурт Balkanika — Nova Deca: дивитися виступ

Євробачення-2018: онлайн-трансляція другого півфіналу від 10.05.2018

Лідером гурту Balkanika є Саня Іліч, який пише тексти та музику для колективу, а також грає на клавішах. Крім нього, у складі ще десятеро осіб: вокалісти Невена Стаменкович, Даніка Крстіч, Марія Б’єланович, Младен Лукич та Неманья Койїч, перкусіоніст Олександр Радулович і Мілан Джеїна, гітаристи Бранимир Маркович, Небойша Неделькович та флейтист Любомир Димитрієвич. Характерна риса гурту — етнічне звучання та традиційні балканські інструменти у сучасному музичному оформленні. А своєю метою вони називають бажання зберегти та модернізувати музичні традиції середньовіччя.

Євробачення-2018: онлайн-трансляція першого півфіналу від 08.05.2018

Саня Іліч і гурт Balkanika беззаперечно стали переможцями Нацвідбору на Євробачення-2018. На конкурсі вони представлять складну за структурою пісню «Nova Deca», назва якої перекладається як «Нові діти».

Євробачення-2018 фінал: список країн

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