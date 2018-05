На песенном конкурсе Евровидение-2018 Финляндию представила Саара Аалто с песней «Monsters». Выступление исполнительницы состоялось в первом полуфинале 8 мая под номером 15.

На счету финской поп-исполнительницы Саары Аалто пять альбомов, собственный звукозаписывающий лейбл, два проигранных Нацотбора в 2011 и 2016 годах и прогнозы букмекеров о попадании «Monsters» в десятку лучших песен нынешнего конкурса.

Международную известность певица получила, приняв участие в британском шоу The X Factor, где завоевала второе место, исполнив на сцене хит 1980-х «Everybody Wants to Rule the World» группы Tears for Fears. В 2018 году Саара станет одним из наставников финской версии шоу.

