На пісенному конкурсі Євробачення-2018 Фінляндію представила Саара Аалто з піснею «Monsters». Виступ виконавиці відбувся в першому півфіналі 8 травня під номером 15.

На рахунку фінської поп-виконавиці Саари Аалто п’ять альбомів, власний звукозаписний лейбл, два програних Нацвідбори у 2011 та 2016 роках та прогнози букмекерів про попадання «Monsters» у десятку кращих пісень цьогорічного конкурсу.

Міжнародну популярність співачка отримала, взявши участь у британському шоу The X Factor, де виборола друге місце, виконавши на сцені хіт 1980-х «Everybody Wants to Rule the World» групи Tears for Fears. У 2018 році Саара стане одним з наставників фінської версії шоу.

