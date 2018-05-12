На песенном конкурсе Евровидение-2018 Данию представили Rasmussen с песней «Higher Ground». Выступление состоялось во втором полуфинале 10 мая под номером 5. Он исполнит композицию на английском языке.

Смотреть онлайн Евровидение 2018 — финал от 12.05.2018

Евровидение-2018: Дания. Rasmussen – Higher Ground: смотреть вступление

Евровидение 2018. Второй полуфинал смотреть онлайн

Йонас Флодагер Расмуссен родился в Виборге, Дания. Изучал драматургию и музыку в Орхусском университете. Является лидером и вокалистом кавер-группы «Hair Metal Heröes», исполняющей кавер-версии известных хитов 1980-х. Играл во множестве мюзиклов. Вне сцены преподает в школе актерского мастерства.

Евровидение 2018. Первый полуфинал смотреть онлайн

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В этом году Расмуссен победил на национальном отборе «Dansk Melodi Grand Prix» – 2018 и завоевал право представлять свою страну на конкурсе в Лиссабоне. Певец исполнит песню «Higher Ground», рассказывающую о райских землях.

Евровидение 2018. Порядок выступления стран в финале

Поговаривают, что певец даже не собирался принимать участие в Нацотборе, но написавшие песню композиторы Николас Арн и Карл Эврин искали подходящего исполнителя и показали ее Расмуссену. После ознакомления с композицией певец уже не смог отказать. Высокому рыжебородому музыканту, чья внешность сразу же вырисовывает в воображении образ настоящего викинга – песня подошла идеально.

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