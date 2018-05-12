На пісенному конкурсі Євробачення-2018 Данію представив Rasmussen з піснею «Higher Ground». Виступ відбулось у другому півфіналі 10 травня під номером 5. Він виконає композицію англійською мовою.

Фінал Євробачення-2018: дивитися онлайн-трансляцію

Євробачення-2018: Данія. Rasmussen — Higher Ground: дивитися виступ

Євробачення-2018: онлайн-трансляція другого півфіналу від 10.05.2018

Йонас Флодагер Расмуссен народився в Віборзі, Данія. Вивчав драматургію та музику в Орхуському університеті. Лідер та вокаліст кавер-групи «Hair Metal Heröes», яка виконує кавер-версії відомих хітів 1980-х. Грав у багатьох мюзиклах. Поза сценою викладає в школі акторської майстерності.

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Цього року Расмуссен переміг на національному відборі «Dansk Melodi Grand Prix» — 2018 і виборов право представляти свою країну на конкурсі в Лісабоні. Співак виконає пісню «Higher Ground», що розповідає про райські землі.

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Подейкують, що співак навіть не збирався брати участь у Нацвідборі, однак Ніколас Арн і Карл Еврін, композитори, котрі написали пісню, шукали виконавця і показали її Расмуссену. Після ознайомлення з композицією співак уже не зміг відмовити. Високому рудобородому музиканту, чия зовнішність відразу ж вимальовує в уяві образ справжнього вікінга — пісня підійшла ідеально.

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