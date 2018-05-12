Болгарию на песенном конкурсе Евровидение-2018 представили EQUINOX с песней «Bones». Выступление группы состоялось в первом полуфинале 8 мая под номером 10.

Смотреть онлайн Евровидение 2018 — финал от 12.05.2018

Евровидение-2018. Болгария. EQUINOX – Bones: смотреть выступление

Евровидение 2018. Второй полуфинал смотреть онлайн

В состав группы входят Жана Бергендорф, Владимир Михайлов, Георгий Симеонов, Джонни Мануэль и Трей Кэмпбелл. EQUINOX была выбрана представителем Болгарии на Евровидение-2018 местным вещателем. Трей Кэмпбелл пишет песни для всемирно известных звезд: Дуа Липы, Биби Рекса и других. Вокалистка группы Жана Бергендорф в 2013 году участвовала во втором сезоне болгарского «Х-Фактора» и стала его победительницей.

Евровидение 2018. Первый полуфинал смотреть онлайн

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В прошлом году на песенном конкурсе Болгария заняла почетное второе место. Для Евровидения-2018 страна-участница привлекла тех же композиторов, что и для представителей 2017 года. EQUINOX будет исполнять спокойную балладу под названием «Bones», соавтором которой выступил один из участников коллектива — Трей Кэмпбелл.

Евровидение 2018. Порядок выступления стран в финале

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