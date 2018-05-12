Болгарію на пісенному конкурсі Євробачення-2018 представили EQUINOX з піснею «Bones». Виступ гурту відбулося в першому півфіналі 8 травня під номером 10.

Фінал Євробачення-2018: дивитися онлайн-трансляцію

Євробачення-2018. Болгарія. EQUINOX — Bones: дивитися виступ

Євробачення-2018: онлайн-трансляція другого півфіналу від 10.05.2018

До складу гурту входять Жана Бергендорф, Володимир Михайлов, Георгій Симеонов, Джонні Мануель і Трей Кемпбелл. EQUINOX було обрано представником Болгарії на Євробачення-2018 місцевим мовником. Трей Кемпбелл пише пісні для всесвітньовідомих зірок: Дуа Липи, Бібі Рекса та інших. Вокалістка гурту Жана Бергендорф в 2013 році брала участь у другому сезоні болгарського «Х-Фактора» і стала його переможницею.

Євробачення-2018: онлайн-трансляція першого півфіналу від 08.05.2018

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Минулого року на пісенному конкурсі Болгарія посіла почесне друге місце. Для Євробачення-2018 країна-учасниця залучила тих же композиторів, що і для представників 2017 року. EQUINOX виконуватиме спокійну баладу під назвою «Bones», співавтором якої виступив один з учасників колективу — Трей Кемпбелл.

Євробачення-2018 фінал: список країн

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