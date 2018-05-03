Євробачення 2018: MELOVIN провів першу репетицію на головній сцені

Представник України на Євробаченні 2018 MELOVIN уже випробував головну арену Лісабона. Співак виконав конкурсну композицію «Under The Ladder» за роялем, під яким горіли ті самі сходи. Подробиці – в матеріалі.

2 травня MELOVIN і його команда відрепетирували свій конкурсний номер на сцені Євробачення 2018. Як і на Національному відборі в Україні, головною окрасою виступу послужили палаючі сходи. Це був четвертий репетиційний день, виступали країни – учасниці другого півфіналу.



Напередодні MELOVIN і бек-вокалісти провели саундчек перед першою репетицією.

Як раніше повідомлялося, 1 травня MELOVIN відправився у Лісабон. В аеропорту «Бориспіль» його проводжали віддані фанати.

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Коментувати прямі ефіри Євробачення 2018 8, 10 і 12 травня на телеканалі СТБ буде популярний телеведучий Сергій Притула, який вів український Національний відбір.

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Нагадаємо, представник України на Євробаченні 2018 MELOVIN виступить із піснею «Under The Ladder» у другому півфіналі під номером 18.

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