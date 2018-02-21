10 вкусных безалкогольных напитков на время Великого поста

Пытаясь соблюдать Великий пост, мы ограничиваем себя в еде, питье и развлечениях. Но церковные правила не так строги, как могут казаться на первый взгляд. Так, в субботу и воскресенье разрешается выпить немного вина. Вот только лучше разбавить его водой в соотношении 1:3. А для любителей коктейлей тоже есть решение – «девственные» варианты любимых напитков.

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Фальшивое шампанское

Ингредиенты:

100 мл белого виноградного сока

10 мл концентрата зеленого чая

30 мл тоника

Приготовление:

Соедините виноградный сок и концентрат зеленого чая.

Перелейте в бокал для шампанского.

Добавьте тоник.

Май-тай моктейль

Ингредиенты:

20 мл апельсинового сока

20 мл миндального сиропа

20 мл лаймового сиропа

10 мл сока лайма

10 мл сиропа из тростникового сахара

3 капли ангостуры

Приготовление:

Основные ингредиенты взболтайте в шейкере.

Смесь перелейте в бокал с дробленым льдом.

Украсьте напиток долькой лайма и пейте через соломинку.

Ширли Темпл

Ингредиенты:

60 мл апельсинового сока

30 мл гренадина

газированная вода

апельсин и киви для украшения

Приготовление:

В большой бокал с дробленым льдом налейте гренадин.

Осторожно влейте апельсиновый сок, потом газировку.

Щедро украсьте напиток фруктами.

Ураган-моктейль

Ингредиенты:

60 мл апельсинового сока

60 мл клюквенного сока

30 мл грейпфрутового сока

30 мл яблочного сока

Приготовление:

Взболтайте все ингредиенты в шейкере.

Сцедите в бокал с дробленым льдом.

Подавайте с соломинкой.

Девственная Мэри

Ингредиенты:

120 мл томатного сока

5 капель лимонного сока

2 мл соуса Табаско

5 мл вустерширского соуса

стебель сельдерея

Приготовление:

Смешайте все составляющие.

Взболтайте их в шейкере.

Сцедите в бокал со льдом.

Подавайте с палочкой сельдерея.

Атланта

Ингредиенты:

100 мл Колы

60 мл апельсинового сока

30 г лимона

Приготовление:

Смешайте Колу с соком.

Добавьте дольку лимона, лед.

Безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты:

1 л яблочного или виноградного сока

2 ст. л. цедры апельсина

2 ст. л. цедры лимона

половина яблока

2 ст. л. изюма

Приготовление:

Влейте в кастрюлю сок.

Добавьте остальные ингредиенты.

Поставьте емкость на слабый огонь, не доводите до кипения.

Дайте глинтвейну 5 – 10 минут настояться под крышкой.

Безалкогольный грог

Ингредиенты:

300 мл кипятка

100 г сахара

75 г корицы

1 зеленое яблоко

1 лимон

1 лайм

4 пучка свежей мяты

перец

Приготовление:

Засыпьте в кастрюлю порезанные лимон, лайм, яблоко.

Добавьте сахар, перец и мяту.

Залейте все кипятком.

На маленьком огне доведите напиток до кипения.

Оставьте на 15 минут в теплом месте, чтобы он остыл и набрался вкуса.

Безалкогольный имбирный эль

Ингредиенты:

200 г корня имбиря

150 г сахара

1 лимон

1 л тоника

стакан воды

черный перец горошком

Приготовление:

Очистите корень имбиря, затем натрите его на мелкой терке.

В кастрюлю с измельченным имбирем влейте 2 стакана воды.

Добавьте перец и поставьте на огонь.

Доведите до кипения, а затем еще 10 минут варите на маленьком огне под закрытой крышкой.

Остудите, процедите и перелейте в графин.

Добавьте газировку в пропорции 1:4.

Безалкогольная сангрия

Ингредиенты:

1 л виноградного сока

0.5 л тоника

200 г консервированных или свежих персиков

1 груша

половина лимона

половина апельсина

5 г свежей мяты

Приготовление:

Охладите тоник и сок.

Нарежьте дольками апельсин и лимон.

Нарежьте грушу и персики на дольки.

Мелко нарежьте мяту.

Поместите все в графин, залейте соком и отправляйте напиток в холодильник настояться.

Перед тем, как будете подавать, добавьте газировку и хорошо перемешайте.

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