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Телеканал СТБ / 10 вкусных безалкогольных напитков на время Великого поста

10 вкусных безалкогольных напитков на время Великого поста

Телеканал СТБ

Пытаясь соблюдать Великий пост, мы ограничиваем себя в еде, питье и развлечениях. Но церковные правила не так строги, как могут казаться на первый взгляд. Так, в субботу и воскресенье разрешается выпить немного вина. Вот только лучше разбавить его водой в соотношении 1:3. А для любителей коктейлей тоже есть решение – «девственные» варианты любимых напитков.

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Фальшивое шампанское

Что пить в Великий пост 2015

Ингредиенты:

  • 100 мл белого виноградного сока
  • 10 мл концентрата зеленого чая
  • 30 мл тоника

Приготовление:

  • Соедините виноградный сок и концентрат зеленого чая.
  • Перелейте в бокал для шампанского.
  • Добавьте тоник.

Май-тай моктейль

Что пить в Великий пост 2015

Ингредиенты:

  • 20 мл апельсинового сока
  • 20 мл миндального сиропа
  • 20 мл лаймового сиропа
  • 10 мл сока лайма
  • 10 мл сиропа из тростникового сахара
  • 3 капли ангостуры

Приготовление:

  • Основные ингредиенты взболтайте в шейкере.
  • Смесь перелейте в бокал с дробленым льдом.
  • Украсьте напиток долькой лайма и пейте через соломинку.

Ширли Темпл

Что пить в Великий пост 2015

Ингредиенты:

  • 60 мл апельсинового сока
  • 30 мл гренадина
  • газированная вода
  • апельсин и киви для украшения

Приготовление:

  • В большой бокал с дробленым льдом налейте гренадин.
  • Осторожно влейте апельсиновый сок, потом газировку.
  • Щедро украсьте напиток фруктами.

Ураган-моктейль

Что пить в Великий пост 2015

Ингредиенты:

  • 60 мл апельсинового сока
  • 60 мл клюквенного сока
  • 30 мл грейпфрутового сока
  • 30 мл яблочного сока

Приготовление:

  • Взболтайте все ингредиенты в шейкере.
  • Сцедите в бокал с дробленым льдом.
  • Подавайте с соломинкой.

Девственная Мэри

что пить в пост

Ингредиенты:

  • 120 мл томатного сока
  • 5 капель лимонного сока
  • 2 мл соуса Табаско
  • 5 мл вустерширского соуса
  • стебель сельдерея

Приготовление:

  • Смешайте все составляющие.
  • Взболтайте их в шейкере.
  • Сцедите в бокал со льдом.
  • Подавайте с палочкой сельдерея.

Атланта

Что пить в Великий пост 2015

Ингредиенты:

  • 100 мл Колы
  • 60 мл апельсинового сока
  • 30 г лимона

Приготовление:

  • Смешайте Колу с соком.
  • Добавьте дольку лимона, лед.

Безалкогольный глинтвейн

Что пить в Великий пост 2015

Ингредиенты:

  • 1 л яблочного или виноградного сока
  • 2 ст. л. цедры апельсина
  • 2 ст. л. цедры лимона
  • половина яблока
  • 2 ст. л. изюма

Приготовление:

  • Влейте в кастрюлю сок.
  • Добавьте остальные ингредиенты.
  • Поставьте емкость на слабый огонь, не доводите до кипения.
  • Дайте глинтвейну 510 минут настояться под крышкой.

Безалкогольный грог

Что пить в Великий пост 2015

Ингредиенты:

  • 300 мл кипятка
  • 100 г сахара
  • 75 г корицы
  • 1 зеленое яблоко
  • 1 лимон
  • 1 лайм
  • 4 пучка свежей мяты
  • перец

Приготовление:

  • Засыпьте в кастрюлю порезанные лимон, лайм, яблоко.
  • Добавьте сахар, перец и мяту.
  • Залейте все кипятком.
  • На маленьком огне доведите напиток до кипения.
  • Оставьте на 15 минут в теплом месте, чтобы он остыл и набрался вкуса.

Безалкогольный имбирный эль

Что пить в Великий пост 2015

Ингредиенты:

  • 200 г корня имбиря
    150 г сахара
  • 1 лимон
  • 1 л тоника
  • стакан воды
  • черный перец горошком

Приготовление:

  • Очистите корень имбиря, затем натрите его на мелкой терке.
  • В кастрюлю с измельченным имбирем влейте 2 стакана воды.
  • Добавьте перец и поставьте на огонь.
  • Доведите до кипения, а затем еще 10 минут варите на маленьком огне под закрытой крышкой.
  • Остудите, процедите и перелейте в графин.
  • Добавьте газировку в пропорции 1:4.

Безалкогольная сангрия

Что пить в Великий пост 2015

Ингредиенты:

  • 1 л виноградного сока
  • 0.5 л тоника
  • 200 г консервированных или свежих персиков
  • 1 груша
  • половина лимона
  • половина апельсина
  • 5 г свежей мяты

Приготовление:

  • Охладите тоник и сок.
  • Нарежьте дольками апельсин и лимон.
  • Нарежьте грушу и персики на дольки.
  • Мелко нарежьте мяту.
  • Поместите все в графин, залейте соком и отправляйте напиток в холодильник настояться.
  • Перед тем, как будете подавать, добавьте газировку и хорошо перемешайте.

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