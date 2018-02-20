В этом году пост перед Пасхой начался 19 февраля и продлится до 7 апреля включительно. Многие православные христиане придерживаются ограничений в еде в этот период. Если хотите узнать, что можно есть в Великий пост и когда, — читайте наш материал.

Великий пост берет свое начало за семь недель по Пасхи и состоит из сорока дней. Эта четыредесятница была установлена, чтобы почтить сорокадневный пост Иисуса Христа. Перед самой Пасхой начинается Страстная седмица. Она служит воспоминанием о последних днях земной жизни и страданиях Спасителя. Для тех, кто желает придерживаться поста, мы составили календарь питания в эти дни.

Календарь Великого поста 2018 имеет такие общие правила:

Первая и последняя седмица — особенно строгий пост.

Не позволяется употреблять в пищу мясные продукты и пищу животного происхождения. Во время строгого поста исключается также и рыба.

Есть разрешается один раз в день — вечером, а по выходным — два раза.

По понедельникам, средам и пятницам следует принимать в пищу холодные продукты без масла.

По вторникам и четвергам — горячую пищу без масла.

По субботам и воскресеньям разрешается растительное масло и виноградное вино.

В Страстную пятницу ничего есть не положено;

В Страстную субботу многие миряне тоже отказываются от еды

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