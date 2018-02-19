Великий пост в 2018 году начался 19 февраля и продолжается целых 7 недель, в течение которых следует воздерживаться от животной пищи. При этом для нормального функционирования организма важно соблюдать принципы сбалансированного питания и следовать правилам и рекомендациям.

Диетологи назвали 5 ошибок, которые не стоит допускать во время питания в пост.

Ошибка № 1. Дисбаланс в рационе

Сбалансированное питание позволяет нам получать все необходимые питательные вещества – белки и углеводы, полезные жиры и клетчатку, витамины и минералы.

Но во время поста отказ от одних продуктов и увеличение употребления других может привести к нарушению рациона, и скажется на здоровье.

Поэтому очень важно обеспечить сбалансированное питание – суточная норма калорийности: 30% белки, 30% жиры и 40% углеводы.

Ошибка № 2. Недостаток белка

Сложнее всего в период поста обеспечить организм белком, который должен составлять 30% от дневного рациона.

Дефицит белка серьезно сказывается на состоянии организма, ослабляет мышечные и костные ткани и снижает иммунитет. Важно во время поста, при исключении мяса из меню, увеличить потребление растительных продуктов с высоким содержанием белка.

Вам в помощь бобовые культуры. Например, соя – способна заменить мясо и рыбу, так как содержит полный набор необходимых аминокислот.

Но употреблять только соевые продукты вы не сможете, поэтому рацион следует разнообразить арахисом, горохом, чечевицей, фасолью, а также различными крупами.

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Ошибка №3. Исключение жиров

На время поста запрещено употреблять животные жиры. Но не думайте, что полное отсутствие жиров в рационе поспособствует быстрому и легкому похудению! Жиры являются необходимым источником энергии, а их недостаток может серьезно повлиять на обмен веществ.

Меню во время поста должно включать в себя определенное количество продуктов, богатых жирными кислотами омега-3 и омега-6.

Их достаточно в растительном масле: кедровом и льняном, а также в орехах, семенах и авокадо.

Ошибка №4. Увеличенное потребление простых углеводов

Во время поста, отказываясь от белков и жиров, мы увеличиваем потребление углеводов. А избыток углеводов может повлиять на метаболизм и прибавить парочку килограммов.

Чтобы обеспечить сбалансированное питание, простые углеводы замените на сложные, содержащие клетчатку.

Клетчатка содержится в овощах, сухофруктах, цельнозерновом хлебе и отрубях, она способствует улучшению обмена веществ и правильной работе желудочно-кишечного тракта.

Ошибка № 5. Отсутствие витаминов

Даже при идеально сбалансированном питании во время поста нужно употреблять достаточное количество витаминов и минералов, которые просто необходимы в весенний период вашему организму.

Чтобы не навредить здоровью, каждый прием пищи, в идеале 5 раз в день, должен содержать овощи и фрукты.

В день следует съедать не менее 500 граммов ягод и фруктов: свежие, замороженные, варенье или джем, не имеет значения.