PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Питание в Великий пост: основные ошибки

Питание в Великий пост: основные ошибки

Телеканал СТБ

Великий пост в 2018 году начался 19 февраля и продолжается целых 7 недель, в течение которых следует воздерживаться от животной пищи. При этом для нормального функционирования организма важно соблюдать принципы сбалансированного питания и следовать правилам и рекомендациям.djdoxfMJVNw

Диетологи назвали 5 ошибок, которые не стоит допускать во время питания в пост.

Ошибка № 1. Дисбаланс в рационе

Сбалансированное питание позволяет нам получать все необходимые питательные вещества – белки и углеводы, полезные жиры и клетчатку, витамины и минералы.

Но во время поста отказ от одних продуктов и увеличение употребления других может привести к нарушению рациона, и скажется на здоровье.

Поэтому очень важно обеспечить сбалансированное питание – суточная норма калорийности: 30% белки, 30% жиры и 40% углеводы.

Ошибка № 2. Недостаток белка

Сложнее всего в период поста обеспечить организм белком, который должен составлять 30% от дневного рациона.

Дефицит белка серьезно сказывается на состоянии организма, ослабляет мышечные и костные ткани и снижает иммунитет. Важно во время поста, при исключении мяса из меню, увеличить потребление растительных продуктов с высоким содержанием белка.

Вам в помощь бобовые культуры. Например, соя – способна заменить мясо и рыбу, так как содержит полный набор необходимых аминокислот.

Но употреблять только соевые продукты вы не сможете, поэтому рацион следует разнообразить арахисом, горохом, чечевицей, фасолью, а также различными крупами.

Читайте также: Когда Пасха в 2018 году

zFgglI23EM4

Ошибка №3. Исключение жиров

На время поста запрещено употреблять животные жиры. Но не думайте, что полное отсутствие жиров в рационе поспособствует быстрому и легкому похудению! Жиры являются необходимым источником энергии, а их недостаток может серьезно повлиять на обмен веществ.

Меню во время поста должно включать в себя определенное количество продуктов, богатых жирными кислотами омега-3 и омега-6.

Их достаточно в растительном масле: кедровом и льняном, а также в орехах, семенах и авокадо.

Ошибка №4. Увеличенное потребление простых углеводов

Во время поста, отказываясь от белков и жиров, мы увеличиваем потребление углеводов. А избыток углеводов может повлиять на метаболизм и прибавить парочку килограммов.

Чтобы обеспечить сбалансированное питание, простые углеводы замените на сложные, содержащие клетчатку.

Клетчатка содержится в овощах, сухофруктах, цельнозерновом хлебе и отрубях, она способствует улучшению обмена веществ и правильной работе желудочно-кишечного тракта.

9w6FH8gNDEA

Ошибка № 5. Отсутствие витаминов

Даже при идеально сбалансированном питании во время поста нужно употреблять достаточное количество витаминов и минералов, которые просто необходимы в весенний период вашему организму.

Чтобы не навредить здоровью, каждый прием пищи, в идеале 5 раз в день, должен содержать овощи и фрукты.

В день следует съедать не менее 500 граммов ягод и фруктов: свежие, замороженные, варенье или джем, не имеет значения.