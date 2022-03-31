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Паштет из грибов и фасоли: рецепт от Евгения Клопотенко

31.03.2022

Евгений Клопотенко часто готовит паштеты из мяса или рыбы. Однако на днях он захотел попробовать новый рецепт ― паштет из белой фасоли с опятами. Во время Великого поста он пригодится многим хозяйкам. Пошаговый рецепт ― далее в материале.

Паштет из белой фасоли с опятами: рецепт

Ингредиенты:

  • 200 г отварных опят
  • 200 г вареной фасоли
  • 1 луковица
  • 2―3 ст. л. растительного масла
  • ½ ч. л. тмина
  • 2 зубчика чеснока
  • багет или батон для подачи
  • 1―2 ст. л. сока лимона
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Подготовьте все ингредиенты. Отварите опяята. Если вы используете отварные замороженные грибы, предварительно разморозьте их, выложив из морозилки в холодильник.
  2. Отварите фасоль. Лучше белую, потому что она имеет более мягкий вкус и структуру. Отвар фасоли не выливайте сразу, им можно регулировать консистенцию будущего паштета.
  3. Нарежьте мелкими кубиками луковицу. Разогрейте сковороду с 1―2 ст. л. подсолнечного масла и обжарьте лук в течение 1 минуты, чтобы он стал мягким, но не пережарился.
  4. Раздавите 2 зубчика чеснока и бросьте к луку вместе с отварными опятами.
  5. Бросьте фасоль к грибам с луком.
  6. Добавьте тмин, соль и перец по вкусу. Тмин придаст готовому паштету легкий пряный вкус. Перемешайте содержимое сковороды и прогрейте все вместе в течение 1―2 минут.
  7. Пересыпьте содержимое сковороды в чашу блендера, добавьте сок лимона для легкой кислинки и баланса вкуса. Хорошенько измельчите.
  8. Добавьте в паштет постное масло, примерно 1 ст. л., чтобы смягчить структуру. Также самое время регулировать консистенцию отваром фасоли, если вы хотите сделать его более жидким. Перемешайте паштет и подавайте с подсушенным на сухой сковороде батоном или багетом.

Приятного аппетита!

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