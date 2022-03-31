Паштет из белой фасоли с опятами: рецепт

Евгений Клопотенко часто готовит паштеты из мяса или рыбы. Однако на днях он захотел попробовать новый рецепт ― паштет из белой фасоли с опятами. Во время Великого поста он пригодится многим хозяйкам. Пошаговый рецепт ― далее в материале.

Ингредиенты:

200 г отварных опят

200 г вареной фасоли

1 луковица

2―3 ст. л. растительного масла

½ ч. л. тмина

2 зубчика чеснока

багет или батон для подачи

1―2 ст. л. сока лимона

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Подготовьте все ингредиенты. Отварите опяята. Если вы используете отварные замороженные грибы, предварительно разморозьте их, выложив из морозилки в холодильник. Отварите фасоль. Лучше белую, потому что она имеет более мягкий вкус и структуру. Отвар фасоли не выливайте сразу, им можно регулировать консистенцию будущего паштета. Нарежьте мелкими кубиками луковицу. Разогрейте сковороду с 1―2 ст. л. подсолнечного масла и обжарьте лук в течение 1 минуты, чтобы он стал мягким, но не пережарился. Раздавите 2 зубчика чеснока и бросьте к луку вместе с отварными опятами. Бросьте фасоль к грибам с луком. Добавьте тмин, соль и перец по вкусу. Тмин придаст готовому паштету легкий пряный вкус. Перемешайте содержимое сковороды и прогрейте все вместе в течение 1―2 минут. Пересыпьте содержимое сковороды в чашу блендера, добавьте сок лимона для легкой кислинки и баланса вкуса. Хорошенько измельчите. Добавьте в паштет постное масло, примерно 1 ст. л., чтобы смягчить структуру. Также самое время регулировать консистенцию отваром фасоли, если вы хотите сделать его более жидким. Перемешайте паштет и подавайте с подсушенным на сухой сковороде батоном или багетом.

Приятного аппетита!

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