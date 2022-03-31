Паштет из белой фасоли с опятами: рецепт

Паштет из грибов и фасоли: рецепт от Евгения Клопотенко
31.03.2022
Евгений Клопотенко часто готовит паштеты из мяса или рыбы. Однако на днях он захотел попробовать новый рецепт ― паштет из белой фасоли с опятами. Во время Великого поста он пригодится многим хозяйкам. Пошаговый рецепт ― далее в материале.
Ингредиенты:
- 200 г отварных опят
- 200 г вареной фасоли
- 1 луковица
- 2―3 ст. л. растительного масла
- ½ ч. л. тмина
- 2 зубчика чеснока
- багет или батон для подачи
- 1―2 ст. л. сока лимона
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты. Отварите опяята. Если вы используете отварные замороженные грибы, предварительно разморозьте их, выложив из морозилки в холодильник.
- Отварите фасоль. Лучше белую, потому что она имеет более мягкий вкус и структуру. Отвар фасоли не выливайте сразу, им можно регулировать консистенцию будущего паштета.
- Нарежьте мелкими кубиками луковицу. Разогрейте сковороду с 1―2 ст. л. подсолнечного масла и обжарьте лук в течение 1 минуты, чтобы он стал мягким, но не пережарился.
- Раздавите 2 зубчика чеснока и бросьте к луку вместе с отварными опятами.
- Бросьте фасоль к грибам с луком.
- Добавьте тмин, соль и перец по вкусу. Тмин придаст готовому паштету легкий пряный вкус. Перемешайте содержимое сковороды и прогрейте все вместе в течение 1―2 минут.
- Пересыпьте содержимое сковороды в чашу блендера, добавьте сок лимона для легкой кислинки и баланса вкуса. Хорошенько измельчите.
- Добавьте в паштет постное масло, примерно 1 ст. л., чтобы смягчить структуру. Также самое время регулировать консистенцию отваром фасоли, если вы хотите сделать его более жидким. Перемешайте паштет и подавайте с подсушенным на сухой сковороде батоном или багетом.
Приятного аппетита!
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