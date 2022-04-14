Намагаючись дотримуватися Великого посту, ми обмежуємо себе в їжі, напоях і розвагах. Але церковні правила не такі жорсткі, як можуть здаватися на перший погляд. Так, у суботу та неділю можна випити трохи вина. Ось тільки краще розбавити його водою у співвідношенні 1:3. А для любителів коктейлів теж є рішення – «незаймані» варіанти улюблених напоїв.

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Безалкогольне шампанське

Складові:

100 мл білого виноградного соку

10 мл концентрату зеленого чаю

30 мл тоніка

Приготування:

З’єднайте виноградний сік і концентрат зеленого чаю.

Перелийте в келих для шампанського.

Додайте тонік.

Май-тай моктейль

Складові:

20 мл апельсинового соку

20 мл мигдалевого сиропу

20 мл лаймового сиропу

10 мл соку лайма

10 мл сиропу з тростинного цукру

3 краплі ангостури

Приготування:

Основні інгредієнти збовтайте в шейкері.

Суміш перелийте в келих з подрібненим льодом.

Прикрасьте напій долькою лайма і пийте через соломинку.

Ширлі Темпл

Складові:

60 мл апельсинового соку

30 мл гренадину

газована вода

апельсин і ківі для прикрашання

Приготування:

У великий келих з подрібненим льодом налийте гренадин.

Обережно влийте апельсиновий сік, потім газовану воду.

Щедро прикрасьте напій фруктами.

Ураган-моктейль

Складові:

60 мл апельсинового соку

60 мл соку журавлини

30 мл грейпфрутового соку

30 мл яблучного соку

Приготування:

Збовтайте всі інгредієнти в шейкері.

Зцідіть в келих з подрібненим льодом.

Подавайте з соломинкою.

Цнотлива Мері

Складові:

120 мл томатного соку

5 крапель лимонного соку

2 мл соусу Табаско

5 мл вустерширського соусу

стебло селери

Приготування:

Змішайте всі складові.

Збовтайте їх в шейкері.

Зцідіть в келих з льодом.

Подавайте з паличкою селери.

Атланта

Складові:

100 мл Коли

60 мл апельсинового соку

30 г лимона

Приготування:

Змішайте Колу з соком.

Додайте дольку лимона, лід.

Безалкогольний глінтвейн

Складові:

1 л яблучного або виноградного соку

2 ст. л. цедри апельсина

2 ст. л. цедри лимона

половина яблука

2 ст. л. родзинок

Приготування:

Влийте в каструлю сік.

Додайте інші інгредієнти.

Поставте ємність на слабкий вогонь, не доводьте до кипіння.

Дайте глінтвейну 5 – 10 хвилин настоятися під кришкою.

Безалкогольний грог

Складові:

300 мл окропу

100 г цукру

75 г кориці

1 зелене яблуко

1 лимон

1 лайм

4 пучки свіжої м’яти

перець

Приготування:

Засипте в каструлю порізані лимон, лайм, яблуко.

Додайте цукор, перець і м’яту.

Залийте все окропом.

На маленькому вогні доведіть напій до кипіння.

Залиште на 15 хвилин в теплому місці, щоб він охолов і набрався смаку.

Безалкогольний імбирний ель

Складові:

200 г кореня імбиру

150 г цукру

1 лимон

1 л тоніка

склянка води

чорний перець горошком

Приготування:

Очистіть корінь імбиру, потім натріть його на дрібній тертці.

У каструлю з подрібненим імбиром влийте 2 склянки води.

Додайте перець і поставте на вогонь.

Доведіть до кипіння, а потім ще 10 хвилин варіть на маленькому вогні під закритою кришкою.

Остудіть, процідіть і вилийте в графін.

Додайте газовану воду в пропорції 1:4.

Безалкогольна сангрія

Складові:

1 л виноградного соку

0.5 л тоніка

200 г консервованих або свіжих персиків

1 груша

половина лимона

половина апельсина

5 г свіжої м’яти

Приготування:

Охолодіть тонік і сік.

Наріжте скибочками апельсин і лимон.

Наріжте грушу і персики на шматочки.

Дрібно наріжте м’яту.

Помістіть все в графін, залийте соком і поставте напій в холодильник настоятися.

Перед тим, як будете подавати, додайте газовану воду і добре перемішайте.

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