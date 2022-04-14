10 смачних безалкогольних напоїв на час Великого посту
14.04.2022
Намагаючись дотримуватися Великого посту, ми обмежуємо себе в їжі, напоях і розвагах. Але церковні правила не такі жорсткі, як можуть здаватися на перший погляд. Так, у суботу та неділю можна випити трохи вина. Ось тільки краще розбавити його водою у співвідношенні 1:3. А для любителів коктейлів теж є рішення – «незаймані» варіанти улюблених напоїв.
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Безалкогольне шампанське
Складові:
- 100 мл білого виноградного соку
- 10 мл концентрату зеленого чаю
- 30 мл тоніка
Приготування:
- З’єднайте виноградний сік і концентрат зеленого чаю.
- Перелийте в келих для шампанського.
- Додайте тонік.
Май-тай моктейль
Складові:
- 20 мл апельсинового соку
- 20 мл мигдалевого сиропу
- 20 мл лаймового сиропу
- 10 мл соку лайма
- 10 мл сиропу з тростинного цукру
- 3 краплі ангостури
Приготування:
- Основні інгредієнти збовтайте в шейкері.
- Суміш перелийте в келих з подрібненим льодом.
- Прикрасьте напій долькою лайма і пийте через соломинку.
Ширлі Темпл
Складові:
- 60 мл апельсинового соку
- 30 мл гренадину
- газована вода
- апельсин і ківі для прикрашання
Приготування:
- У великий келих з подрібненим льодом налийте гренадин.
- Обережно влийте апельсиновий сік, потім газовану воду.
- Щедро прикрасьте напій фруктами.
Ураган-моктейль
Складові:
- 60 мл апельсинового соку
- 60 мл соку журавлини
- 30 мл грейпфрутового соку
- 30 мл яблучного соку
Приготування:
- Збовтайте всі інгредієнти в шейкері.
- Зцідіть в келих з подрібненим льодом.
- Подавайте з соломинкою.
Цнотлива Мері
Складові:
- 120 мл томатного соку
- 5 крапель лимонного соку
- 2 мл соусу Табаско
- 5 мл вустерширського соусу
- стебло селери
Приготування:
- Змішайте всі складові.
- Збовтайте їх в шейкері.
- Зцідіть в келих з льодом.
- Подавайте з паличкою селери.
Атланта
Складові:
- 100 мл Коли
- 60 мл апельсинового соку
- 30 г лимона
Приготування:
- Змішайте Колу з соком.
- Додайте дольку лимона, лід.
Безалкогольний глінтвейн
Складові:
- 1 л яблучного або виноградного соку
- 2 ст. л. цедри апельсина
- 2 ст. л. цедри лимона
- половина яблука
- 2 ст. л. родзинок
Приготування:
- Влийте в каструлю сік.
- Додайте інші інгредієнти.
- Поставте ємність на слабкий вогонь, не доводьте до кипіння.
- Дайте глінтвейну 5–10 хвилин настоятися під кришкою.
Безалкогольний грог
Складові:
- 300 мл окропу
- 100 г цукру
- 75 г кориці
- 1 зелене яблуко
- 1 лимон
- 1 лайм
- 4 пучки свіжої м’яти
- перець
Приготування:
- Засипте в каструлю порізані лимон, лайм, яблуко.
- Додайте цукор, перець і м’яту.
- Залийте все окропом.
- На маленькому вогні доведіть напій до кипіння.
- Залиште на 15 хвилин в теплому місці, щоб він охолов і набрався смаку.
Безалкогольний імбирний ель
Складові:
- 200 г кореня імбиру
- 150 г цукру
- 1 лимон
- 1 л тоніка
- склянка води
- чорний перець горошком
Приготування:
- Очистіть корінь імбиру, потім натріть його на дрібній тертці.
- У каструлю з подрібненим імбиром влийте 2 склянки води.
- Додайте перець і поставте на вогонь.
- Доведіть до кипіння, а потім ще 10 хвилин варіть на маленькому вогні під закритою кришкою.
- Остудіть, процідіть і вилийте в графін.
- Додайте газовану воду в пропорції 1:4.
Безалкогольна сангрія
Складові:
- 1 л виноградного соку
- 0.5 л тоніка
- 200 г консервованих або свіжих персиків
- 1 груша
- половина лимона
- половина апельсина
- 5 г свіжої м’яти
Приготування:
- Охолодіть тонік і сік.
- Наріжте скибочками апельсин і лимон.
- Наріжте грушу і персики на шматочки.
- Дрібно наріжте м’яту.
- Помістіть все в графін, залийте соком і поставте напій в холодильник настоятися.
- Перед тим, як будете подавати, додайте газовану воду і добре перемішайте.
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