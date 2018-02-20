Цього року піст починається 19 лютого та триває до 7 квітня включно. Багато православних християн дотримуються обмежень у їжі в цей період. Якщо хочете дізнатися, що можна їсти у Великий піст і коли, — читайте наш матеріал.

Великий піст бере свій початок за сім тижнів до Великодня і складається з сорока днів. Ця чотиридесятниця була встановлена, аби вшанувати сорокаденний піст Ісуса Христа. Перед самою Пасхою починається Страсна седмиця. Вона служить спогадом про останні дні земного життя і страждання Спасителя. Для тих, хто бажає дотримуватися посту, ми склали календар харчування у ці дні.

Календар Великого посту 2018 має такі загальні правила:

Перша і остання седмиця — особливо суворий піст.

Не дозволено вживати в їжу м’ясні продукти та їжу тваринного походження. У час суворого посту виключається також і риба.

Їсти дозволено один раз на день — ввечері, а у вихідні — два рази.

По понеділках, середах і п’ятницях слід їсти холодні продукти без олії.

По вівторках і четвергах — гарячу їжу без олії.

По суботах і неділях дозволено рослинну олію і виноградне вино.

У Страсну п’ятницю нічого їсти не можна.

У Страсну суботу багато мирян теж відмовляються від їжі.

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