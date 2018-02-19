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Телеканал СТБ / Харчування у Великий піст: основні помилки

Харчування у Великий піст: основні помилки

Телеканал СТБ

Великий піст у 2018 році розпочався 19 лютого і триватиме цілих 7 тижнів, протягом яких слід утримуватися від тваринної їжі. При цьому для нормального функціонування організму важливо дотримуватися принципів збалансованого харчування, правил і рекомендацій.djdoxfMJVNw

Дієтологи назвали 5 помилок, які не варто допускати під час харчування в піст.

Помилка № 1. Дисбаланс у раціоні

Збалансоване харчування дозволяє нам отримувати всі необхідні поживні речовини: білки і вуглеводи, корисні жири і клітковину, вітаміни і мінерали.

Але під час посту відмова від одних продуктів і збільшення вживання інших може призвести до порушення раціону і позначиться на здоров’ї.

Тому дуже важливо забезпечити збалансоване харчування – добова норма калорійності: 30% білки, 30% жири і 40% вуглеводи.

Помилка № 2. Нестача білка

Найскладніше в період посту забезпечити організм білком, який повинен становити 30% від денного раціону.

Дефіцит білка серйозно позначається на стані організму, послаблює м’язові і кісткові тканини і знижує імунітет. Важливо під час посту, при виключенні м’яса з меню, збільшити споживання рослинних продуктів з високим вмістом білка.

Вам на допомогу – бобові культури. Наприклад, соя, що здатна замінити м’ясо і рибу, оскільки містить повний набір необхідних амінокислот.

Але вживати тільки соєві продукти ви не зможете, тому раціон слід урізноманітити арахісом, горохом, сочевицею, квасолею, а також різними крупами.

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Помилка № 3. Виключення жирів

На час посту заборонено вживати тваринні жири. Але не думайте, що повна відсутність жирів у раціоні посприяє швидкому і легкому схудненню! Жири є необхідним джерелом енергії, а їх нестача може серйозно вплинути на обмін речовин.

Меню під час посту має включати в себе певну кількість продуктів, багатих жирними кислотами омега-3 і омега-6.

Їх достатньо в рослинній олії: кедровій і лляній, а також в горіхах, насінні й авокадо.

Помилка № 4. Збільшене споживання простих вуглеводів

Під час посту, відмовляючись від білків і жирів, ми збільшуємо споживання вуглеводів. А надлишок вуглеводів може вплинути на метаболізм і додати кілька кілограмів.

Щоб забезпечити збалансоване харчування, прості вуглеводи замініть на складні, що містять клітковину.

Клітковина міститься в овочах, сухофруктах, хлібі з висівками і висівках, вона сприяє поліпшенню обміну речовин і правильній роботі шлунково-кишкового тракту.9w6FH8gNDEA

Помилка № 5. Відсутність вітамінів

Навіть при ідеально збалансованому харчуванні під час посту потрібно вживати достатню кількість вітамінів і мінералів, які просто необхідні у весняний період вашому організму.

Щоб не нашкодити здоров’ю, кожен прийом їжі, в ідеалі 5 разів на день, повинен містити овочі та фрукти.

У день слід з’їдати не менше 500 грамів ягід і фруктів: свіжі, заморожені, варення або джем немає значення.