Місячний посівний календар садівника-городника на квітень 2022 року

Місячний календар садівника-городника на квітень 2022 допоможе правильно спланувати роботу з ґрунтом і рослинами. Кожному садівнику та городнику доведеться зробити чимало маніпуляцій для отримання щедрого врожаю цього року. Коли краще розпочати? Які дні є сприятливими? Дізнайтесь у нашому місячному календарі садівника-городника на квітень 2022 року.

Сприятливі дні для купівлі насіння, саджанців та садового інвентарю: 1–7, 13–15, 28–29.

Сприятливі дні для сівби насіння квітів: 5–15.

Сприятливі дні для сівби насіння овочів на розсаду: 1, 8–9, 13–15, 21–22.

Сприятливі дні для садіння коренеплодів: 13–14, 21–22, 25–26, 30 (до обіду).

Сприятливі дні для висаджування розсади овочів та квітів у теплиці та відкритий ґрунт: 25–26.

Сприятливі дні для пересаджування кімнатних культур: 5–7, 10–15.

Сприятливі дні для садіння плодових і декоративних дерев та чагарників: 5–7, 13–15.

Сприятливі дні для щеплення дерев: 1, 10–11.

Полив ― будь-якого дня, крім: 5–6, 7 (до 19:00), 15–16, 25–26.

Сприятливі дні для рідких підживлень: 2–4, 13–14, 17–24, 30.

Сприятливі дні для внесення сухих добрив: 5–7.

Сприятливі дні для обрізування дерев та чагарників, а також кімнатних рослин: 1, 19–20, 28–29.

Сприятливі дні для роботи з ґрунтом: 1–9, 13–14, 17, 21–22, 28–29.

Сприятливі дні для обробки рослин від хвороб та шкідників: 2–4, 10–11, 17–22, 30.

Сприятливі дні для розмноження рослин живцюванням: 10–14, 28–29.

Несприятливі дні квітня: 16 – 20, 23 – 24, 30.

Несприятливі дні для сівби насіння та садіння багаторічників і цибулинних культур: 16, 23–24, 30 (вечір).

Несприятливі дні для садіння дерев та чагарників: 25–26.

Несприятливі дні для підживлення рослин: 16–18.

Несприятливі дні для обрізання дерев та чагарників: 8–9, 25–26.

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