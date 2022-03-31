Паштет з білої квасолі з опеньками: рецепт

Паштет з грибів та квасолі: рецепт від Євгена Клопотенка
31.03.2022
Євген Клопотенко часто готує паштети з м’яса чи риби. Однак днями він захотів спробувати новий рецепт ― паштет з білої квасолі з опеньками. У час Великого посту він стане в пригоді багатьом господиням. Покроковий рецепт ― далі в матеріалі.
Інгредієнти:
- 200 г відварених опеньків
- 200 г вареної квасолі
- 1 цибулина
- 2―3 ст. л. олії
- ½ ч. л. кмину
- 2 зубчики часнику
- багет чи батон для подачі
- 1―2 ст. л. соку лимона
- сіль та перець до смаку
Спосіб приготування:
- Підготуйте всі інгредієнти. Відваріть гриби. Якщо використовуєте відварені заморожені гриби, попередньо розморозьте їх, заздалегідь виклавши з морозилки в холодильник.
- Відваріть квасолю. Краще білу, бо вона має більш м’який смак і структуру. Відвар квасолі не виливайте одразу, ним буде можна регулювати консистенцію майбутнього паштету.
- Наріжте невеличкими кубиками цибулину. Розігрійте пательню з 1―2 ст. л. соняшникової олії та обсмажте цибулю протягом 1 хвилини, щоб вона стала м’якою, але не пересмажилася.
- Розчавіть 2 зубчики часнику і вкиньте до цибулі разом з відвареними опеньками.
- Вкиньте варену квасолю до грибів із цибулею.
- Додайте кмин, сіль і перець до смаку. Кмин надасть готовому паштетові легкого пряного смаку. Перемішайте вміст пательні та прогрійте все разом протягом 1―2 хвилин.
- Пересипте вміст сковорідки у чашу блендера і додайте сік лимона для легкої кислинки та балансу смаку. Добре все подрібніть.
- Додайте до паштету олію, приблизно 1 ст. л., щоб пом’якшити структуру. Також саме час регулювати консистенцію відваром квасолі, якщо ви хочете зробити його трохи рідшим. Перемішайте паштет і подавайте з підсушеним на сухій сковорідці батоном чи багетом.
Смачного!
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