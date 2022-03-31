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Паштет з грибів та квасолі: рецепт від Євгена Клопотенка

31.03.2022

Євген Клопотенко часто готує паштети з м’яса чи риби. Однак днями він захотів спробувати новий рецепт ― паштет з білої квасолі з опеньками. У час Великого посту він стане в пригоді багатьом господиням. Покроковий рецепт ― далі в матеріалі. 

Паштет з білої квасолі з опеньками: рецепт

Інгредієнти:

  • 200 г відварених опеньків
  • 200 г вареної квасолі
  • 1 цибулина
  • 2―3 ст. л. олії
  • ½ ч. л. кмину
  • 2 зубчики часнику
  • багет чи батон для подачі
  • 1―2 ст. л. соку лимона
  • сіль та перець до смаку

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте всі інгредієнти. Відваріть гриби. Якщо використовуєте відварені заморожені гриби, попередньо розморозьте їх, заздалегідь виклавши з морозилки в холодильник.
  2. Відваріть квасолю. Краще білу, бо вона має більш м’який смак і структуру. Відвар квасолі не виливайте одразу, ним буде можна регулювати консистенцію майбутнього паштету.
  3. Наріжте невеличкими кубиками цибулину. Розігрійте пательню з 1―2 ст. л. соняшникової олії та обсмажте цибулю протягом 1 хвилини, щоб вона стала м’якою, але не пересмажилася.
  4. Розчавіть 2 зубчики часнику і вкиньте до цибулі разом з відвареними опеньками.
  5. Вкиньте варену квасолю до грибів із цибулею.
  6. Додайте кмин, сіль і перець до смаку. Кмин надасть готовому паштетові легкого пряного смаку. Перемішайте вміст пательні та прогрійте все разом протягом 1―2 хвилин.
  7. Пересипте вміст сковорідки у чашу блендера і додайте сік лимона для легкої кислинки та балансу смаку. Добре все подрібніть.
  8. Додайте до паштету олію, приблизно 1 ст. л., щоб пом’якшити структуру. Також саме час регулювати консистенцію відваром квасолі, якщо ви хочете зробити його трохи рідшим. Перемішайте паштет і подавайте з підсушеним на сухій сковорідці батоном чи багетом.

Смачного!

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