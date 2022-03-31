Паштет з білої квасолі з опеньками: рецепт

Євген Клопотенко часто готує паштети з м’яса чи риби. Однак днями він захотів спробувати новий рецепт ― паштет з білої квасолі з опеньками. У час Великого посту він стане в пригоді багатьом господиням. Покроковий рецепт ― далі в матеріалі.

Інгредієнти:

200 г відварених опеньків

200 г вареної квасолі

1 цибулина

2―3 ст. л. олії

½ ч. л. кмину

2 зубчики часнику

багет чи батон для подачі

1―2 ст. л. соку лимона

сіль та перець до смаку

Спосіб приготування:

Підготуйте всі інгредієнти. Відваріть гриби. Якщо використовуєте відварені заморожені гриби, попередньо розморозьте їх, заздалегідь виклавши з морозилки в холодильник. Відваріть квасолю. Краще білу, бо вона має більш м’який смак і структуру. Відвар квасолі не виливайте одразу, ним буде можна регулювати консистенцію майбутнього паштету. Наріжте невеличкими кубиками цибулину. Розігрійте пательню з 1―2 ст. л. соняшникової олії та обсмажте цибулю протягом 1 хвилини, щоб вона стала м’якою, але не пересмажилася. Розчавіть 2 зубчики часнику і вкиньте до цибулі разом з відвареними опеньками. Вкиньте варену квасолю до грибів із цибулею. Додайте кмин, сіль і перець до смаку. Кмин надасть готовому паштетові легкого пряного смаку. Перемішайте вміст пательні та прогрійте все разом протягом 1―2 хвилин. Пересипте вміст сковорідки у чашу блендера і додайте сік лимона для легкої кислинки та балансу смаку. Добре все подрібніть. Додайте до паштету олію, приблизно 1 ст. л., щоб пом’якшити структуру. Також саме час регулювати консистенцію відваром квасолі, якщо ви хочете зробити його трохи рідшим. Перемішайте паштет і подавайте з підсушеним на сухій сковорідці батоном чи багетом.

Смачного!

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