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Великдень: історія виникнення свята

12.04.2023

Великдень особливе свято для всіх християн, оповите безліччю традицій і повір’їв. А чи знаєте ви, що в собі таїть історія виникнення Великодня? Як взагалі з’явилося це свято? Дізнайтеся більше про історію Великодня в нашому матеріалі.

история пасхи

Вперше – ще за 1500 років до Різдва Христового – Великдень, або Пасху, відсвяткували іудеї, коли Мойсей вивів ізраїльтян з Єгипту. Саме слово «пасха» означає «звільнення» від рабства. Щодо Великодня у  сучасному християнському значенні, то його впровадили незабаром після Воскресіння Ісуса апостоли, тому в Новому Завіті це свято символізує перемогу над смертю.

Цікаво, що лише у V столітті церковники розробили чіткі правила і строки святкування Великодня. Було вирішено, що християнська Пасха (на відміну від юдейської) – це свято Воскресіння Христового, яке слід відзначати у першу неділю після повного місяця, що йде за березневим рівноденням. Саме тому дата свята змінюється з року в рік – у 2023 році православний Великдень відзначають 16 квітня. Нехай цей день буде світлим для вас і вашої родини!

Великдень 2023: історія виникнення свята

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Сьогодні історію святкування Великодня можна розділити на 3 русла: Великдень православний, Великдень католицький та Великдень юдейський. У кожного з них свої звичаї і традиції. Просто у різних народів Великдень — особисте свято.

Святкування Великодня триває протягом 40 днів, адже саме стільки часу Христос провів на землі зі своїми учнями після воскресіння. Весь тиждень після Великодня прийнято ходити в гості до близьких, христосатися та дарувати чудові подарунки.

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