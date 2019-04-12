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Чому Великдень святкується щороку в різні дні

12.04.2019

Щовесни християни всього світу цікавляться, якого числа Великдень? У 2019 році свято випадає на 28 квітня. Чому ми щороку не знаємо, коли Великдень? Як визначається день святкування? На всі ці питання ми відповімо в нашому матеріалі!

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Для християн Великдень вважається найважливішим святом. Адже в цьому дні полягає вся суть християнства. Якщо ви не знаєте, чому щороку дата Великодня змінюється, то відповідь проста — це церковне свято вважається перехідним.
Також корисно знати, що дата святкування Великодня щороку вираховується за місячно-сонячним календарем. Єдине, що не змінюється з року в рік, — те, що це завжди неділя.

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Чому Великдень святкується щороку в різні дні?

Правила обчислення дня, коли святкувати Великдень, було визначено в 3 столітті Олександрійською церквою. Якого числа Великдень у 2019 році, визначалося за тим же старим методом:

  1. По-перше, святими отцями було суворо вирішено, що християнський Великдень має святкуватися тільки після єврейського.
  2. По-друге, святкувати Світлий день необхідно обов’язково в першу ж неділю після повного місяця.
  3. По-третє, Великдень не може настати раніше, ніж весняне рівнодення.
  4. І четвертий принцип: Великдень не може святкуватися пізніше 25 квітня (8 травня за григоріанським календарем).

Від дати святкування Великодня також залежить і те, коли почнеться Великий піст.

Тепер ви знаєте, якого числа Великдень у 2019 році та як вираховується дата святкування. Добре, що в наш час за допомогою інтернету в будь-який момент можна знайти цю знаменну дату, яку так люблять святкувати в Україні.

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