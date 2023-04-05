Простий рецепт паски покроково

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Паска: простий рецепт

05.04.2023

Існує величезна кількість рецептів великодніх пасок, проте більшість з них, як італійська паска панеттоне, потребують певної кулінарної підготовки. Обираючи, що приготувати на Великдень 2023, перший раз краще приготувати класичну паску. Покроковий рецепт приготування класичної паски читайте у матеріалі. 

простой рецепт кулича

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Для приготування простої паски вам знадобиться:

Для тіста — борошно, молоко, пресовані дріжджі, цукор, ванільний цукор, вершкове масло, яйця, сіль, родзинки, цукати.

Для глазурі – білки, цукрова пудра, лимон.

Робимо опару для тіста:

Молоко підігріваємо до температури 30 градусів. Розчиняємо в молоці «пресовані дріжджі» додаємо цукор і борошно — замішуємо опару. Накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці на 30 хвилин для бродіння.

опара для кулича

Робимо перший заміс тіста для паски:

Розтоплюємо вершкове масло, охолоджуємо. Яйця поділяємо на білки і жовтки. Жовтки розтираємо з цукром. Білки збиваємо в щільну піну. Коли опара збільшиться в два рази, додаємо ванільний цукор, сіль, жовтки з цукром, борошно, білки. Замішуємо тісто. В кінці додаємо розтоплене вершкове масло, замішуємо м’яке еластичне тісто. Його треба вимішувати поки воно не почне легко відставати від рук. Накриваємо тісто рушником, залишаємо в теплому місці на 1 годину. Тісто має збільшитися в два-три рази.

тесто для кулича

Родзинки і цукати для паски замочуємо на 5-7 хвилин. Потім обсушуємо їх на паперовому рушнику.

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Робимо другий заміс тіста для паски:

Тісто має збільшитися в об’ємі у 2-3 рази. У тісто додаємо родзинки, цукати ретельно вимішуємо, щоб вони рівномірно розподілилися по всьому тісту. Змащуємо форму для запікання олією і викладаємо тісто у формочки, заповнюючи їх на третину об’єму. Ставимо форму з тістом у тепле місце на 30 хвилин. Коли тісто заповнить практично весь об’єм форми, змащуємо зверху збитим жовтком для глянсового блиску. Прикрашаємо паску виробами з тіста у вигляді квітів і листя. Прикраси з тіста змащуємо збитим білком. Паски ставимо в духовку. Випікаємо 40 хвилин при температурі 180 градусів.

простой рецепт паски

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