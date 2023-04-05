Великдень 2023: Коли пекти паски на Великдень 2023

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Коли пекти паски на Великдень 2023

05.04.2023

Паска – традиційна страва великого свята Великодня 2023. Коли пекти паски і як це робити правильно, розповіла переможниця «Битви екстрасенсів»-13, експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси», мольфарка Олена Стеценко.

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Ясновидиця Олена Стеценко розповіла про таїнство приготування паски в її родині.

У нашій сім’ї паски завжди пекли та печуть тільки в Страсну п’ятницю – до 17 години вечора! Під час приготування паски я ніколи не користуюся ножем, адже тоді пасхальне тісто сідає або тріскається. Якщо щось потрібно порізати, це готується напередодні в четвер, наприклад, ріжеться лимон для глазурі або готується цукрова пудра.

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За словами мольфарки, до приготування пасок треба ставитися дуже відповідально. Часом це може нагадувати навіть певний ритуал:

Під час приготування всі домочадці ходять навшпиньках, розмовляють пошепки, не дивляться телевізор і не грають в комп’ютерні ігри! Але можуть читати молитви або Біблію. Над приготуванням слід працювати спільно: донька допомагає з приготуванням, син фарбує яйця, інші члени сім’ї збирають кошик. Коли паски готові, беремо зібраний кошик, накриваємо рушником і йдемо до церкви, оскільки о 18 годині починається всенічна служба!

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Також Олена поділилася тим, як у неї в родині підходять до святкування Великодня.

Після церкви ми йдемо в гості до родини, з якою будемо святкувати. Там збираються всі домашні – мама, сестра з чоловіком, племінники, мої діти, зять, родичі зятя. Заходимо в будинок, говоримо три рази «Христос воскрес!». Матері та батьки відповідають три рази «Воістину воскрес!» і запрошують до святкового столу. Ніхто нічого не їсть, поки не постукаємося крашанками та не розділимо на кожного паску. Першим паску отримує наймолодший, потім за старшинством. І тільки після того, як наймолодший першим куштує яйце і паску, починається святкування.

Більше на тему: Сирна паска: рецепт від Надії Матвєєвої

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