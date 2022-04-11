Сирна паска: рецепт без випічки

Смачна та корисна сирна паска стане справжньою окрасою на святковому столі у Великдень. Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський поділився рецептом справжньої сирної паски. Подробиці ― далі в матеріалі.

Також вам знадобиться марля, блендер, сотейник та лопатка до нього, формочка для паски. Якщо немає спеціальної форми, спробуйте щось конусове, з отвором унизу або навіть квітковий горщик – там дірка внизу! Володимир брав середню форму.

На самому початку потрібно віджати сир, аби позбавитися від зайвої вологи.

Сир, жовтки, вершкове масло, цукор і вершки кладемо в сотейник, і добре пробиваємо блендером в кремову масу. Якщо немає блендера тоді попередньо сир треба протерти через сито. Процес, звичайно, трудомісткий.

Ставимо сотейник на плиту і інтенсивно помішуючи доводимо суміш до появи перших «бульбашок», але не кип’ятимо, а відразу знімаємо з вогню. Не бійтеся, що суміш стала рідкою – це нормально.

Додаємо білий шоколад прямо в гарячу суміш і розмішуємо лопаткою до розчинення.

Додаємо попередньо бланшовані родзинки, кокосову стружку і, за бажанням, ваніль та мигдаль. Взагалі, мигдаль часто зустрічається в рецептах, а стружка дуже подобається до смаку – дає аромат і текстуру. Ваніль можна не додавати – виріб і так дуже ароматний і пахне класно!

Далі у форму потрібно покласти марлю (форма стоїть вузьким краєм вниз). Володимир бере подвійний шар. І висипає всю теплу ще суміш, трохи ущільнює ложкою, складає краї марлі нагору, і кладе невеликий прес (наприклад, 300г крупи на тарілку), щоб зайва рідина стікала. Після цього ставить в холодильник на добу або мінімум з вечора до ранку.