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Сирна паска: поради Володимира Ярославського, як адаптувати рецепт під військовий час

11.04.2022

Смачна та корисна сирна паска стане справжньою окрасою на святковому столі у Великдень. Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський поділився рецептом справжньої сирної паски. Подробиці ― далі в матеріалі. 

Сирна паска: рецепт без випічки

Інгредієнти:

  • 300г зернового сиру 9%
  • 3 жовтки
  • 100г вершків 20%
  • 30г цукру
  • 50г вершкового масла
  • 50г білого шоколаду
  • 50г родзинок або цукатів
  • 1ст. ложка кокосової стружки
  • 1ст. ложка мигдалю
  • ваніль за бажання
  • Також вам знадобиться марля, блендер, сотейник та лопатка до нього, формочка для паски. Якщо немає спеціальної форми, спробуйте щось конусове, з отвором унизу або навіть квітковий горщик – там дірка внизу! Володимир брав середню форму.

Спосіб приготування:

  1. На самому початку потрібно віджати сир, аби позбавитися від зайвої вологи.
  2. Сир, жовтки, вершкове масло, цукор і вершки кладемо в сотейник, і добре пробиваємо блендером в кремову масу. Якщо немає блендера тоді попередньо сир треба протерти через сито. Процес, звичайно, трудомісткий.
  3. Ставимо сотейник на плиту і інтенсивно помішуючи доводимо суміш до появи перших «бульбашок», але не кип’ятимо, а відразу знімаємо з вогню. Не бійтеся, що суміш стала рідкою – це нормально.
  4. Додаємо білий шоколад прямо в гарячу суміш і розмішуємо лопаткою до розчинення.
  5. Додаємо попередньо бланшовані родзинки, кокосову стружку і, за бажанням, ваніль та мигдаль. Взагалі, мигдаль часто зустрічається в рецептах, а стружка дуже подобається до смаку – дає аромат і текстуру. Ваніль можна не додавати – виріб і так дуже ароматний і пахне класно!
  6. Далі у форму потрібно покласти марлю (форма стоїть вузьким краєм вниз). Володимир бере подвійний шар. І висипає всю теплу ще суміш, трохи ущільнює ложкою, складає краї марлі нагору, і кладе невеликий прес (наприклад, 300г крупи на тарілку), щоб зайва рідина стікала. Після цього ставить в холодильник на добу або мінімум з вечора до ранку.
  7. Вранці прикрашаємо виріб білим шоколадом, цукатами, горіхами і взагалі чим ваша душа забажає. Зберігаємо в холодильнику 3-4 дні накривши плівкою.

Смачного!

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