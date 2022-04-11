Сирна паска: рецепт без випічки

Сирна паска: поради Володимира Ярославського, як адаптувати рецепт під військовий час
11.04.2022
Смачна та корисна сирна паска стане справжньою окрасою на святковому столі у Великдень. Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський поділився рецептом справжньої сирної паски. Подробиці ― далі в матеріалі.
Інгредієнти:
- 300г зернового сиру 9%
- 3 жовтки
- 100г вершків 20%
- 30г цукру
- 50г вершкового масла
- 50г білого шоколаду
- 50г родзинок або цукатів
- 1ст. ложка кокосової стружки
- 1ст. ложка мигдалю
- ваніль за бажання
- Також вам знадобиться марля, блендер, сотейник та лопатка до нього, формочка для паски. Якщо немає спеціальної форми, спробуйте щось конусове, з отвором унизу або навіть квітковий горщик – там дірка внизу! Володимир брав середню форму.
Спосіб приготування:
- На самому початку потрібно віджати сир, аби позбавитися від зайвої вологи.
- Сир, жовтки, вершкове масло, цукор і вершки кладемо в сотейник, і добре пробиваємо блендером в кремову масу. Якщо немає блендера тоді попередньо сир треба протерти через сито. Процес, звичайно, трудомісткий.
- Ставимо сотейник на плиту і інтенсивно помішуючи доводимо суміш до появи перших «бульбашок», але не кип’ятимо, а відразу знімаємо з вогню. Не бійтеся, що суміш стала рідкою – це нормально.
- Додаємо білий шоколад прямо в гарячу суміш і розмішуємо лопаткою до розчинення.
- Додаємо попередньо бланшовані родзинки, кокосову стружку і, за бажанням, ваніль та мигдаль. Взагалі, мигдаль часто зустрічається в рецептах, а стружка дуже подобається до смаку – дає аромат і текстуру. Ваніль можна не додавати – виріб і так дуже ароматний і пахне класно!
- Далі у форму потрібно покласти марлю (форма стоїть вузьким краєм вниз). Володимир бере подвійний шар. І висипає всю теплу ще суміш, трохи ущільнює ложкою, складає краї марлі нагору, і кладе невеликий прес (наприклад, 300г крупи на тарілку), щоб зайва рідина стікала. Після цього ставить в холодильник на добу або мінімум з вечора до ранку.
- Вранці прикрашаємо виріб білим шоколадом, цукатами, горіхами і взагалі чим ваша душа забажає. Зберігаємо в холодильнику 3-4 дні накривши плівкою.
Смачного!
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