Творожная пасха: рецепт без выпечки

Вкусная и полезная творожная пасха станет настоящим украшением на праздничном столе в Пасху. Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский поделился рецептом настоящей творожной пасхи. Подробности ― далее в материале.

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Ингредиенты:

Также вам понадобятся марля, блендер, сотейник и лопатка к нему, формочка для пасхи. Если нет специальной формы, попробуйте что-нибудь конусообразное с отверстием внизу или даже цветочный горшок – там дырка внизу! Владимир брал среднюю форму.

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Способ приготовления:

В самом начале нужно хорошенько отжать творог, чтобы избавиться от излишней влаги.

Творог, желтки, сливочное масло, сахар и сливки кладем в сотейник и хорошо пробиваем блендером в кремовую массу. Если нет блендера, тогда предварительно творог нужно протереть через сито. Процесс, конечно, трудоемкий.

Ставим сотейник на плиту и, интенсивно помешивая, доводим смесь до появления первых «пузырьков», но не кипятим, а сразу снимаем с огня. Не бойтесь, что смесь стала жидкой, – это нормально.

Добавляем белый шоколад прямо в горячую смесь и размешиваем лопаткой до растворения.

Добавляем предварительно бланшированные изюм, кокосовую стружку и, по желанию, ваниль и миндаль. Вообще, миндаль часто встречается в рецептах, а стружка дает аромат и текстуру. Ваниль можно не добавлять – изделие и так очень ароматное.

Далее в форму необходимо положить марлю (форма стоит узким краем вниз), лучше двойной слой. Перекладываем всю теплую еще смесь в форму, немного уплотняем ложкой, заворачиваем края марли сверху и кладем небольшой пресс (например, 300 г крупы на тарелке), чтобы лишняя жидкость стекала. Ставим в холодильник на сутки или минимум с вечера до утра.