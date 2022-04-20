Творожная пасха: рецепт без выпечки

Творожная пасха: советы Владимира Ярославского, как адаптировать рецепт под военное время
20.04.2022
Вкусная и полезная творожная пасха станет настоящим украшением на праздничном столе в Пасху. Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский поделился рецептом настоящей творожной пасхи. Подробности ― далее в материале.
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Ингредиенты:
- 300 г зерненого творога (9% жирности)
- 3 желтка
- 100 г сливок (20% жирности)
- 30 г сахара
- 50 г сливочного масла
- 50 г белого шоколада
- 50 г изюма или цукатов
- 1 ст. л. кокосовой стружки
- 1 ст. л. миндаля
- ваниль по желанию
- Также вам понадобятся марля, блендер, сотейник и лопатка к нему, формочка для пасхи. Если нет специальной формы, попробуйте что-нибудь конусообразное с отверстием внизу или даже цветочный горшок – там дырка внизу! Владимир брал среднюю форму.
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Способ приготовления:
- В самом начале нужно хорошенько отжать творог, чтобы избавиться от излишней влаги.
- Творог, желтки, сливочное масло, сахар и сливки кладем в сотейник и хорошо пробиваем блендером в кремовую массу. Если нет блендера, тогда предварительно творог нужно протереть через сито. Процесс, конечно, трудоемкий.
- Ставим сотейник на плиту и, интенсивно помешивая, доводим смесь до появления первых «пузырьков», но не кипятим, а сразу снимаем с огня. Не бойтесь, что смесь стала жидкой, – это нормально.
- Добавляем белый шоколад прямо в горячую смесь и размешиваем лопаткой до растворения.
- Добавляем предварительно бланшированные изюм, кокосовую стружку и, по желанию, ваниль и миндаль. Вообще, миндаль часто встречается в рецептах, а стружка дает аромат и текстуру. Ваниль можно не добавлять – изделие и так очень ароматное.
- Далее в форму необходимо положить марлю (форма стоит узким краем вниз), лучше двойной слой. Перекладываем всю теплую еще смесь в форму, немного уплотняем ложкой, заворачиваем края марли сверху и кладем небольшой пресс (например, 300 г крупы на тарелке), чтобы лишняя жидкость стекала. Ставим в холодильник на сутки или минимум с вечера до утра.
- Затем достаем изделие из формы и украшаем белым шоколадом, цукатами, орехами и вообще чем ваша душа пожелает. Хранить можно в холодильнике 3–4 дня, накрыв пленкой.
Приятного аппетита!
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