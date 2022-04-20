Сирна паска: рецепт без випічки

Смачна та корисна сирна паска стане справжньою окрасою на святковому столі у Великдень. Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський поділився рецептом справжньої сирної паски. Подробиці ― далі в матеріалі.

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Інгредієнти:

Також вам знадобляться марля, блендер, сотейник і лопатка до нього, формочка для паски. Якщо немає спеціальної форми, спробуйте щось конусоподібне з отвором унизу або навіть квітковий горщик — там дірка внизу! Володимир брав середню форму.

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Спосіб приготування:

На самому початку треба добре вичавити сироватку з сиру, щоб позбутися зайвої вологи.

Сир, жовтки, масло, цукор і вершки кладемо в сотейник і добре перебиваємо блендером на кремову масу. Якщо немає блендера, тоді попередньо сир треба протерти через сито. Процес, звичайно, трудомісткий.

Ставимо сотейник на плиту й, інтенсивно помішуючи, доводимо суміш до появи перших «бульбашок», але не кип’ятимо, а відразу знімаємо з вогню. Не бійтеся, що суміш стала рідкою, — це нормально.

Додаємо білий шоколад просто в гарячу суміш і розмішуємо лопаткою до розчинення.

Додаємо попередньо бланшовані родзинки, кокосову стружку і, за бажанням, ваніль та мигдаль. Взагалі, мигдаль часто значиться в рецептах, а стружка дає аромат і текстуру. Ваніль можна не додавати — виріб і так дуже запашний!

Далі у форму потрібно покласти марлю (форма стоїть вузьким краєм донизу), бажано подвійний шар. Викладаємо всю теплу ще суміш у форму, трохи ущільнюємо ложкою, загортаємо краї марлі нагору і кладемо невеликий прес (наприклад, 300 г крупи на тарілці), щоб зайва рідина стікала. Після цього ставимо в холодильник на добу або мінімум з вечора до ранку.