Сирна паска: рецепт без випічки

Сирна паска: поради Володимира Ярославського, як адаптувати рецепт під воєнний час
20.04.2022
Смачна та корисна сирна паска стане справжньою окрасою на святковому столі у Великдень. Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський поділився рецептом справжньої сирної паски. Подробиці ― далі в матеріалі.
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Інгредієнти:
- 300 г зерненого сиру (9% жирності)
- 3 жовтки
- 100 г вершків (20% жирності)
- 30 г цукру
- 50 г масла
- 50 г білого шоколаду
- 50 г родзинок або цукатів
- 1 ст. л. кокосової стружки
- 1 ст. л. мигдалю
- ваніль за бажання
- Також вам знадобляться марля, блендер, сотейник і лопатка до нього, формочка для паски. Якщо немає спеціальної форми, спробуйте щось конусоподібне з отвором унизу або навіть квітковий горщик — там дірка внизу! Володимир брав середню форму.
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Спосіб приготування:
- На самому початку треба добре вичавити сироватку з сиру, щоб позбутися зайвої вологи.
- Сир, жовтки, масло, цукор і вершки кладемо в сотейник і добре перебиваємо блендером на кремову масу. Якщо немає блендера, тоді попередньо сир треба протерти через сито. Процес, звичайно, трудомісткий.
- Ставимо сотейник на плиту й, інтенсивно помішуючи, доводимо суміш до появи перших «бульбашок», але не кип’ятимо, а відразу знімаємо з вогню. Не бійтеся, що суміш стала рідкою, — це нормально.
- Додаємо білий шоколад просто в гарячу суміш і розмішуємо лопаткою до розчинення.
- Додаємо попередньо бланшовані родзинки, кокосову стружку і, за бажанням, ваніль та мигдаль. Взагалі, мигдаль часто значиться в рецептах, а стружка дає аромат і текстуру. Ваніль можна не додавати — виріб і так дуже запашний!
- Далі у форму потрібно покласти марлю (форма стоїть вузьким краєм донизу), бажано подвійний шар. Викладаємо всю теплу ще суміш у форму, трохи ущільнюємо ложкою, загортаємо краї марлі нагору і кладемо невеликий прес (наприклад, 300 г крупи на тарілці), щоб зайва рідина стікала. Після цього ставимо в холодильник на добу або мінімум з вечора до ранку.
- Відтак дістаємо виріб з форми і прикрашаємо білим шоколадом, цукатами, горіхами і взагалі чим ваша душа забажає. Зберігати можна в холодильнику 3—4 дні, накривши плівкою.
Смачного!
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