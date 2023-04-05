Простой рецепт пасхального кулича пошагово

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Пасхальный кулич: простой рецепт

05.04.2023

Существует огромное количество рецептов пасхальных куличей, однако большинство из них, как итальянская пасха панеттоне, требуют определенной кулинарной подготовки. Выбирая, что приготовить на Пасху 2023, в первый раз лучше приготовить классический пасхальный кулич. Пошаговый рецепт приготовления классического пасхального кулича читайте в материале.

простой рецепт кулича

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Для приготовления простого пасхального кулича вам понадобится:

Для теста – мука, молоко, прессованные дрожжи, сахар, ванильный сахар, сливочное масло, яйца, соль, изюм, цукаты.

Для глазури – белки, сахарная пудра, лимон.

Делаем опару для теста:

Молоко подогреваем до температуры 30 градусов. Растворяем в молоке «прессованные дрожжи» добавляем сахар и муку — замешиваем опару. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 30 минут для брожения.

опара для кулича

Делаем первый замес теста для кулича:

Растапливаем сливочное масло, охлаждаем. Яйца разделяем на белки и желтки. Желтки растираем с сахаром. Белки взбиваем в плотную пену. Когда опара увеличится в два раза,  добавляем в нее ванильный сахар, соль, желтки с сахаром,  муку, белки. Замешиваем тесто. В конце добавляем растопленное сливочное масло,  замешиваем мягкое эластичное тесто. Его нужно вымешивать — пока оно не начнет легко отставать от рук. Накрываем тесто полотенцем, оставляем в теплом месте на 1 час. Тесто должно увеличиться в два-три раза.

тесто для кулича

Изюм и цукаты для кулича замачиваем на 5-7 минут. Потом обсушиваем их на бумажном полотенце.

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Делаем второй замес теста для кулича:

Подошедшее тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза. В подошедшее тесто добавляем  изюм, цукаты тщательно вымешиваем, чтобы они равномерно распределились по всему тесту. Смазываем формы для выпекания маслом, и выкладываем тесто в формочки, заполняя их на треть объема. Ставим формы с тестом в теплое место на 30 минут. Когда тесто заполнит практически весь объем формы, смазываем сверху взбитым желтком для глянцевого блеска.  Украшаем традиционный кулич изделиями  из теста в виде цветов и листьев. Украшения из теста смазываем взбитым белком. Куличи ставим в духовку. Выпекаем 40 минут при температуре 180 градусов.

простой рецепт паски

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