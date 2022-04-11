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Творожный кулич: советы Владимира Ярославского, как адаптировать рецепт под военное время

11.04.2022

Вкусный и полезный творожный кулич станет настоящим украшением на праздничном столе в Пасху. Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский поделился рецептом настоящего сырного пояса. Подробности ― далее в материале.

Творожная пасха: рецепт без выпечки

Ингредиенты:

  • 300г зернового сыра 9%
  • 3 желтка
  • 100г сливок 20%
  • 30г сахара
  • 50г сливочного масла
  • 50г белого шоколада
  • 50г изюма или цукатов
  • 1ст. ложка кокосовой стружки
  • 1ст. ложка миндаля
  • ваниль по желанию
  • Также вам понадобится марля, блендер, сотейник и лопатка к нему, формочка для пояса. Если нет специальной формы, попробуйте что-нибудь конусовое, с отверстием внизу или даже цветочный горшок – там дыра внизу! Владимир брал среднюю форму.

Способ приготовления:

  1. В самом начале нужно отжать сыр, чтобы избавиться от излишней влаги.
  2. Сыр, желтки, сливочное масло, сахар и сливки кладем в сотейник, и хорошо пробиваем блендером в кремовую массу. Если нет блендера, тогда предварительно сыр надо протереть через сито. Процесс, конечно, трудоемок.
  3. Ставим сотейник на плиту и интенсивно помешивая, доводим смесь до появления первых «пузырьков», но не кипятим, а сразу снимаем с огня. Не бойтесь, что смесь стала жидкой – это нормально.
  4. Добавляем белый шоколад прямо в горячую смесь и размешиваем лопаткой до растворения.
  5. Добавляем предварительно бланшированные изюм, кокосовую стружку и, по желанию, ваниль и миндаль. Вообще, миндаль часто встречается в рецептах, а стружка очень нравится по вкусу – дает аромат и текстуру. Ваниль можно не добавлять – изделие и так очень ароматное и пахнет классно!
  6. Далее в форму необходимо положить марлю (форма стоит узеньким краем вниз). Владимир берет двойной слой. И высыпает всю теплую еще смесь, немного уплотняет ложкой, складывает края марли вверх, и кладет небольшой пресс (например, 300г крупы на тарелку), чтобы лишняя жидкость стекала.
  7. После этого ставить в холодильник в сутки или минимум с вечера до утра. Утром украшаем изделие белым шоколадом, цукатами, орехами и вообще, чем ваша душа пожелает. Храним в холодильнике 3-4 дня, накрыв пленкой.

Приятного аппетита!

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