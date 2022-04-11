Творожная пасха: рецепт без выпечки

Вкусный и полезный творожный кулич станет настоящим украшением на праздничном столе в Пасху. Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский поделился рецептом настоящего сырного пояса. Подробности ― далее в материале.

Также вам понадобится марля, блендер, сотейник и лопатка к нему, формочка для пояса. Если нет специальной формы, попробуйте что-нибудь конусовое, с отверстием внизу или даже цветочный горшок – там дыра внизу! Владимир брал среднюю форму.

В самом начале нужно отжать сыр, чтобы избавиться от излишней влаги.

Сыр, желтки, сливочное масло, сахар и сливки кладем в сотейник, и хорошо пробиваем блендером в кремовую массу. Если нет блендера, тогда предварительно сыр надо протереть через сито. Процесс, конечно, трудоемок.

Ставим сотейник на плиту и интенсивно помешивая, доводим смесь до появления первых «пузырьков», но не кипятим, а сразу снимаем с огня. Не бойтесь, что смесь стала жидкой – это нормально.

Добавляем белый шоколад прямо в горячую смесь и размешиваем лопаткой до растворения.

Добавляем предварительно бланшированные изюм, кокосовую стружку и, по желанию, ваниль и миндаль. Вообще, миндаль часто встречается в рецептах, а стружка очень нравится по вкусу – дает аромат и текстуру. Ваниль можно не добавлять – изделие и так очень ароматное и пахнет классно!

Далее в форму необходимо положить марлю (форма стоит узеньким краем вниз). Владимир берет двойной слой. И высыпает всю теплую еще смесь, немного уплотняет ложкой, складывает края марли вверх, и кладет небольшой пресс (например, 300г крупы на тарелку), чтобы лишняя жидкость стекала.