Творожная пасха: рецепт без выпечки

Творожный кулич: советы Владимира Ярославского, как адаптировать рецепт под военное время
11.04.2022
Вкусный и полезный творожный кулич станет настоящим украшением на праздничном столе в Пасху. Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский поделился рецептом настоящего сырного пояса. Подробности ― далее в материале.
Ингредиенты:
- 300г зернового сыра 9%
- 3 желтка
- 100г сливок 20%
- 30г сахара
- 50г сливочного масла
- 50г белого шоколада
- 50г изюма или цукатов
- 1ст. ложка кокосовой стружки
- 1ст. ложка миндаля
- ваниль по желанию
- Также вам понадобится марля, блендер, сотейник и лопатка к нему, формочка для пояса. Если нет специальной формы, попробуйте что-нибудь конусовое, с отверстием внизу или даже цветочный горшок – там дыра внизу! Владимир брал среднюю форму.
Способ приготовления:
- В самом начале нужно отжать сыр, чтобы избавиться от излишней влаги.
- Сыр, желтки, сливочное масло, сахар и сливки кладем в сотейник, и хорошо пробиваем блендером в кремовую массу. Если нет блендера, тогда предварительно сыр надо протереть через сито. Процесс, конечно, трудоемок.
- Ставим сотейник на плиту и интенсивно помешивая, доводим смесь до появления первых «пузырьков», но не кипятим, а сразу снимаем с огня. Не бойтесь, что смесь стала жидкой – это нормально.
- Добавляем белый шоколад прямо в горячую смесь и размешиваем лопаткой до растворения.
- Добавляем предварительно бланшированные изюм, кокосовую стружку и, по желанию, ваниль и миндаль. Вообще, миндаль часто встречается в рецептах, а стружка очень нравится по вкусу – дает аромат и текстуру. Ваниль можно не добавлять – изделие и так очень ароматное и пахнет классно!
- Далее в форму необходимо положить марлю (форма стоит узеньким краем вниз). Владимир берет двойной слой. И высыпает всю теплую еще смесь, немного уплотняет ложкой, складывает края марли вверх, и кладет небольшой пресс (например, 300г крупы на тарелку), чтобы лишняя жидкость стекала.
- После этого ставить в холодильник в сутки или минимум с вечера до утра. Утром украшаем изделие белым шоколадом, цукатами, орехами и вообще, чем ваша душа пожелает. Храним в холодильнике 3-4 дня, накрыв пленкой.
Приятного аппетита!
Больше по теме: Впервые за 28 лет: Pink Floyd выпустили украиноязычный сингл «Hey Hey Rise Up» в поддержку Украины
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+