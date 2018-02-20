Ната Жижченко — солистка группы ONUKA в перерыве второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2018 рассказала журналистам stb.ua почему никогда не решится на соревнование в Нацотборе, а также, кто больше всего поразил ее в полуфиналах. Детали — в нашем материале.

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«Наверное, я бы не смогла быть конкурсантом. Просто не выдержала бы. Это же сверхзадача быть профессиональным вокалистом, иметь хитовую песню, которая будет удивлять с первого прослушивания, а еще как-то справляться с волнением, быть в тренде Евровидения и чем-то отличаться», — отметила исполнительница.

Среди своих фаворитов солистка ONUKA назвала сразу три группы: The Erised, Pur: Pur и KADNAY.

«В прошлый раз мне очень понравились Pur: Pur, я за них болела два года назад и в этом году, но, к сожалению, они не прошли … Конечно, мне нравятся The Erised, но я не знаю, насколько этот номер в их исполнении был впечатляющим в рамках официального Евровидения. Сегодня я болела за KADNAY. У них было шоу, исполнение и энергия», — подытожила Ната.

Все песни участников второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2018

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