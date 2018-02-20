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Телеканал СТБ / ONUKA розповіла, чому ніколи не братиме участь у Нацвідборі

ONUKA розповіла, чому ніколи не братиме участь у Нацвідборі

Телеканал СТБ

Ната Жижченко – солістка гурту ONUKA в перерві другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2018 розповіла журналістам stb.ua чому ніколи не зважиться на змагання в Нацвідборі, а також, хто найбільше вразив її у півфіналах. Деталі – в нашому матеріалі.77038-14799_b_1425139805

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«Напевно, я б не змогла бути конкурсантом. Просто не витримала б. Це ж надзавдання бути професійним вокалістом, мати хітову пісню, яка буде дивувати з першого прослуховування, а ще якось справлятися з хвилюванням, бути в тренді Євробачення і чимось відрізнятися», – поділилася артистка.

Серед своїх фаворитів солістка ONUKA назвала відразу три гурти: The Erised, Pur:Pur і KADNAY.

«Минулого разу мені дуже сподобалися Pur:Pur, і я за них вболівала два роки тому і цього року, але, на жаль, вони не пройшли… Звісно, мені подобаються The Erised, але я не знаю, наскільки цей номер в тому виконанні був вражаючим в межах офіційного Євробачення. Сьогодні я вболівала за KADNAY. У них було шоу, виконання та енергія», — підсумувала Ната.

Слухати всі пісні учасників дургого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2018 

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