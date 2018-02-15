Участница Нацотбора на Евровидение-2018 ILLARIA, которая пришла на первый полуфинал, чтобы поддержать своих коллег, рассказала нам во время прямой трансляции в Facebook, кого больше всего боится в шоу и за кого отдала свой голос в отборе в этот раз. Подробности — в нашем материале.

ILLARIA, которая будет выступать во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2018, посетила первый этап шоу, чтобы поболеть за своих фаворитов и насладиться атмосферой.

«Сегодня я получила невероятное наслаждение, сегодня мне все понравились. Я отключилась от конкурса и просто получала удовольствие от каждой песни», — поделилась певица.

Также исполнительница призналась, за кого отдала свой голос: «Сегодня мой фаворит — это CONSTANTINE, потому что его нутро меня очень задело, его песня, его глаза, его сердце. Pur:Pur люблю давно и тоже за них отдала свой голос. И очень было приятно получить нотку позитива от The ВЙО».

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Правда, во втором полуфинале певица не уверена, что сможет голосовать за кого-то. «Я буду концентрироваться на своей песне, на своей «Силе», потому что это для меня очень важно. Участие в отборе для меня очень важно», — подчеркнула артистка. Наконец, ILLARIA призналась, что больше всего боится острых шуток ведущего конкурса Сергея Притулы: «Сегодня Притула и жюри были в ударе, потому что они на этот раз все разложили по полочкам: очень профессионально и музыкально. Я начала немного нервничать. У Притулы такая острая шутка, что она гораздо глубже колется, чем критика жюри. Но я могу парировать, у меня это получается», — подытожила певица.

Добавим, ILLARIA будет выступать 17 февраля во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2018 под номером 8 с песней «Сила».

Все выступления участников Нацотбора на Евровидение-2018 можете смотреть ЗДЕСЬ.

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