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Телеканал СТБ / Прямая трансляция Нацотбора на Евровидение в соцсетях СТБ взяла рекордные показатели

Прямая трансляция Нацотбора на Евровидение в соцсетях СТБ взяла рекордные показатели

Телеканал СТБ

В субботу, 10 февраля, в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ стартовал Национальный отбор на «Евровидение-2018». Параллельно с телеэфиром, в HD качестве и с уникальным контентом во время рекламных пауз, прямая трансляция Нацотбора шла на официальных страницах СТБ в Facebook, Youtube и на сайте stb.uа. Общий просмотр live-трансляции первого полуфинала взял рекордные показатели, составив почти 300 000.  

СТБ_live-трансляция_facebook

Меньше чем за сутки (с 19.00 9 февраля и до 12.00 10 февраля) количество просмотров трансляции пользователями Facebook превысило отметку в 150 000*, а органический охват составил вдвое больше. На сегодня показатель просмотров уже превысил 162 000,  вовлеченность выше 27 000, а общий охват более 344 000. И эти цифры продолжают расти. Трансляция в Facebook собрала почти 500 репостов, более 2300 лайков, 5,4 тысячи комментариев, а количество показов пользователям достигло полумиллиона.

На сайте СТБ live-трансляция первого полуфинала Нацотбора собрала 20 962 пользователя и более 34 000 просмотров. Для сравнения, показатели трансляции прошлого года (без включения на бекстейдже) составили 11 603 пользователей и 19 743 просмотра.

На Youtube-канале СТБ прямая трансляция первого полуфинала собрала 91 827 просмотров. На пике ее одновременно смотрели 10 687 пользователей (в прошлом году — 6 571). Всего в Youtube зрители насмотрели на 2 047 536 минут, это почти 4 года беспрерывного просмотра, и оставили около 10 тысяч комментариев.

Напомним, во время рекламных пауз в телеэфире пользователи Facebook, Youtube и посетители сайта СТБ впервые смогли увидеть все, что происходит за кулисами Национального отбора: подготовку артистов к выходу на сцену, перестановку реквизита, первые эмоции после выступления, интервью судей, звездных гостей и многое другое.

Ведущими прямой трансляции с бекстейджа первого полуфинала Нацотбора-2018 стали корреспондент программы «Вікна-новини» Артем Сорокин и журналистка СТБ Виктория Юрчук. Общий хронометраж прямого эфира с бекстейджа составил 2 часа: 6 включений по 6 минут и одно продолжительностью 1 ч 20 минут во время перерыва на голосование.

Посмотреть запись трансляции в Facebook можно под хештегом #EuroSTB2018 и по ссылкам:

1-я часть https://www.facebook.com/TVchannelSTB/videos/1784231924934073/

2-я часть https://www.facebook.com/TVchannelSTB/videos/1784448511579081/

*суммарный показатель смотрения первой и второй части трансляции.