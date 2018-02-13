У суботу, 10 лютого, в прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA:ПЕРШИЙ стартував Національний відбір на Євробачення-2018. Паралельно з телеефіром, в HD-якості та з унікальним контентом під час рекламних пауз, пряма трансляція Нацвідбору йшла на офіційних сторінках СТБ у Facebook, Youtube і на сайті stb.uа. Загальний перегляд live-трансляції першого півфіналу взяв рекордні показники і становить майже 300 000.

Менше ніж за добу (з 19.00 9 лютого і до 12.00 10 лютого) кількість переглядів трансляції користувачами Facebook перевищила позначку в 150 000*, а органічне охоплення становило вдвічі більше. На сьогодні показник переглядів вже перевищив 162 000, залученість понад 27 000, а загальних охоплень більше 344 000. І ці цифри продовжують рости. Трансляція у Facebook зібрала майже 500 репостів, понад 2300 лайків, 5,4 тисячі коментарів, а кількість показів користувачам досягла півмільйона.

На сайті СТБ live-трансляція першого півфіналу Нацвідбору зібрала 20 962 користувачі та понад 34 000 переглядів. Для порівняння, показники трансляції минулого року (без включення на бекстейджі) становили 11 603 користувачі та 19 743 перегляди.

На Youtube-каналі СТБ пряма трансляція першого півфіналу зібрала 91 827 переглядів. На піку її одночасно дивилися 10 687 користувачів (минулого року – 6 571). Загалом на Youtube глядачі надивилися на 2 047 536 хвилин, це майже 4 роки безперервного перегляду, і залишили близько 10 тисяч коментарів.

Нагадаємо, під час рекламних пауз у телеефірі користувачі Facebook, Youtube і відвідувачі сайту СТБ вперше змогли побачити все, що відбувається за лаштунками Національного відбору: підготовку артистів до виходу на сцену, перестановку реквізиту, перші емоції після виступу, інтерв’ю суддів, зіркових гостей і багато чого ще.

Ведучими прямої трансляції з бекстейджу першого півфіналу Нацвідбору-2018 стали кореспондент програми «Вікна-новини» Артем Сорокін і журналістка СТБ Вікторія Юрчук. Загальний хронометраж прямого ефіру з бекстейджу становить 2 години: 6 включень по 6 хвилин і одне тривалістю 1 год. 20 хв. під час перерви на голосування.

Подивитися запис трансляції у Facebook можна під хештегом #EuroSTB2018 і за такими адресами:

1-ша частина https://www.facebook.com/TVchannelSTB/videos/1784231924934073/

2-га частина https://www.facebook.com/TVchannelSTB/videos/1784448511579081/

* Сумарний показник перегляду першої та другої частин трансляції.