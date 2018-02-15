Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2018 ILLARIA, яка прийшла на перший півфінал, аби підтримати своїх колег, розповіла нам під час прямої трансляції у Facebook, кого найбільше боїться у шоу та за кого віддала свій голос у відборі цього разу. Подробиці — в нашому матеріалі.

ILLARIA, яка виступатиме у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2018, завітала на перший етап шоу, аби повболівати за своїх фаворитів та насолодитися атмосферою.

«Сьогодні я отримала неймовірну насолоду, сьогодні мені усі сподобалися. Я відключилася від конкурсу і просто отримувала задоволення від кожної пісні», — поділилася співачка.

Також виконавиця зізналася, за кого віддала свій голос: «Сьогодні мій фаворит — це CONSTANTINE, тому що його нутро мене дуже зачепило, його пісня, його очі, його серце. Pur:Pur люблю давно і теж за них віддала свій голос. І дуже було приємно отримати нотку позитиву від The ВЙО».

Читайте також: The ВЙО вибачилися за свою поведінку на Нацвідборі

Щоправда, у другому півфіналі співачка не певна, що матиме змогу голосувати за когось.

«Я буду концентруватися на своїй пісні, на своїй «Силі», тому що це для мене дуже важливо. Участь у відборі для мене дуже важлива», — підкреслила артистка.

Насамкінець ILLARIA зізналася, що понад усе боїться гострих жартів ведучого конкурсу Сергія Притули: «Сьогодні Притула та журі були в ударі, тому що вони цього разу все розклали по поличках: дуже професійно та музикально. Я почала трішки нервувати. У Притули такий гострий жарт, що він набагато глибше колеться, аніж критика журі. Але я можу парувати, в мене це виходить», — підсумувала співачка.

Додамо, ILLARIA виступатиме 17 лютого у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2018 під номером 8 з піснею «Сила».

Всі виступи учасників Нацвідбору на Євробачення-2018 можете дивитися ТУТ.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.