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Телеканал СТБ / Евровидение 2018: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 17.02.2018 (второй полуфинал)

Евровидение 2018: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 17.02.2018 (второй полуфинал)

Телеканал СТБ

Второй полуфинал отбора на Евровидение 2018 в Украине пройдет в эту субботу, 17 февраля в 19:00. Еще девять артистов будут бороться за право представить нашу страну на Евровидении-2018. Посмотреть прямой эфир вы можете на телеканалах СТБ и UА:Перший, а также на нашей странице с онлайн-трансляцией! Первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2018 от 10.02.2018 уже завершился. Посмотреть выпуск вы можете ЗДЕСЬ. Онлайн-трансляция-Нацотбора-на-Евровидение-2018-второго-полуфинала-640x400

Согласно жеребьевке от 16 января 2018 года, во втором полуфинале выступают 9 исполнителей:

  1. INGRET
  2. MELOVIN
  3. JULINOZA
  4. TAYANNA
  5. KADNAY
  6. Yurcash
  7. Mountain Breeze
  8. ILLARIA
  9. DILEMMA

После того, как все участники Нацотбора представят свои композиции, ведущий объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив смс с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.fb_eurovision_semifinal_17_1

Смотреть онлайн: все выступления участников первого полуфинала отбора на Евровидение 2018

Ведущий Нацотбора на Евровидение-2018 Сергей Притула. Музыкальный продюсер — Руслан Квинта. Судейские кресла Нацотбора на Евровидение-2018 займут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).

Финал отбора на Евровидение-2018 смотрите онлайн уже 24 февраля в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканалах СТБ или UА:Перший.

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