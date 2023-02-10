Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Майже одружені
Майже одружені
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Слід
Слід
 Супермама
Супермама
 Холостяк
Холостяк
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Підкорити суддів етнічними стравами: чим здивує 1 випуск проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4?

10.02.2023

Вже завтра, 11 лютого, о 19:00 відбудеться прем’єра кулінарного проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4. Новий сезон популяризуватиме українські кулінарні традиції. А учасники з приголомшливими історіями горітимуть сміливими ідеями. Чим здивує 1 випуск? Які страви презентуватимуть суддям кулінари? Не пропустіть на СТБ вже завтра!

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 1 випуск: анонс від 11.02.2023

За білий фартух боротимуться учасники, які сьогодні боронять тил. Вони розкажуть, як годували наших захисників, скільки кг їжі на день видавали, та що втратили після 24 лютого 2022 року. 

Більше на тему: Переможний хліб: швидкий рецепт хліба

«У мене була кондитерська. Проте російський снаряд зруйнував її», — зізнається дівчина з Миколаєва. 

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 1 випуск: анонс від 11.02.2023

«Пам’ятаю, мені привезли 10 000 кур, їх потрібно було чистити. Щось потрібно було з ними робити, аби роздавати людям», — згадає шеф-кухар.

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 1 випуск: анонс від 11.02.2023

«Моя мета — виграти цей проєкт, отримати приз 300 000 гривень і віддати їх на ЗСУ», — скаже чоловік, який наважиться приготувати за 45 хвилин… французький макарон. 

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 1 випуск: анонс від 11.02.2023

Українське сало презентують суддям у новому форматі. Ба більше, ми переконаємося, що наше сало — краще за хамон і панчетту. Лосось на пару, кролик, тартар, ліниві вареники, фісташковий київський торт, качине філе з коренем селери — все це приготують з щепіткою української етніки. 

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 1 випуск: анонс від 11.02.2023

Крім того, кулінари відкриватимуть світ абсолютно нової, неординарної кухні. Чи чули ви про фондан із хруща? Вмикайте вже завтра, 11 лютого, о 19:00 СТБ та переконайтеся у тому, що українські шефи — можуть все! 

Video: МастерШеф. Професіонали 4 сезон 1 випуск: анонс від 11.02.2023

МастерШеф. Професіонали-4, що буде у 1 випуску? Дивіться анонс 1 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 11.02.2023 на сайті СТБ

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
МастерШеф. Професіонали 4 сезон 1 випуск: анонс від 11.02.2023
МастерШеф

Переможний хліб: швидкий рецепт хліба від Паші Серветника

 МастерШеф. Професіонали 4 сезон 1 випуск: анонс від 11.02.2023
МастерШеф

Імбирний пряник від Єлизавети Глінської

 Сырники
МастерШеф

Сирники: рецепт від Володимира Ярославського

 МастерШеф. Професіонали 4 сезон 1 випуск: анонс від 11.02.2023
МастерШеф

Що приготувати під час війни? Рецепт солодкого рисового пудингу від Євгена Клопотенка

 МастерШеф. Професіонали 4 сезон 1 випуск: анонс від 11.02.2023
МастерШеф

Тісто для піци: рецепт від Володимира Ярославського

 салат цезарь, салат цезарь рецепт, рецепт салата цезарь, как приготовить салат цезарь, салат цезарь от екатерины великой
МастерШеф

Салат «Цезар» від Катерини Великої
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати