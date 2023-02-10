Підкорити суддів етнічними стравами: чим здивує 1 випуск проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4?

Вже завтра, 11 лютого, о 19:00 відбудеться прем’єра кулінарного проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4. Новий сезон популяризуватиме українські кулінарні традиції. А учасники з приголомшливими історіями горітимуть сміливими ідеями. Чим здивує 1 випуск? Які страви презентуватимуть суддям кулінари? Не пропустіть на СТБ вже завтра!

За білий фартух боротимуться учасники, які сьогодні боронять тил. Вони розкажуть, як годували наших захисників, скільки кг їжі на день видавали, та що втратили після 24 лютого 2022 року.

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«У мене була кондитерська. Проте російський снаряд зруйнував її», — зізнається дівчина з Миколаєва.

«Пам’ятаю, мені привезли 10 000 кур, їх потрібно було чистити. Щось потрібно було з ними робити, аби роздавати людям», — згадає шеф-кухар.

«Моя мета — виграти цей проєкт, отримати приз 300 000 гривень і віддати їх на ЗСУ», — скаже чоловік, який наважиться приготувати за 45 хвилин… французький макарон.

Українське сало презентують суддям у новому форматі. Ба більше, ми переконаємося, що наше сало — краще за хамон і панчетту. Лосось на пару, кролик, тартар, ліниві вареники, фісташковий київський торт, качине філе з коренем селери — все це приготують з щепіткою української етніки.

Крім того, кулінари відкриватимуть світ абсолютно нової, неординарної кухні. Чи чули ви про фондан із хруща? Вмикайте вже завтра, 11 лютого, о 19:00 СТБ та переконайтеся у тому, що українські шефи — можуть все!

Video: МастерШеф. Професіонали 4 сезон 1 випуск: анонс від 11.02.2023 МастерШеф. Професіонали-4, що буде у 1 випуску? Дивіться анонс 1 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 11.02.2023 на сайті СТБ

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