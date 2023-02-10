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Покорить судей этническими блюдами: чем удивит первый выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4?

10.02.2023

Уже завтра, 11 февраля, в 19:00 состоится премьера кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4. Новый сезон популяризирует украинские кулинарные традиции. А участники с невероятными историями будут гореть смелыми идеями. Чем удивит 1 выпуск? Какие блюда будут представлять судьям кулинары? Не пропустите на СТБ уже завтра!

МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 1 выпуск: анонс от 11.02.2023

За белый фартук будут бороться участники, которые сегодня защищают тыл. Они расскажут, как кормили наших защитников, сколько кг пищи в день выдавали, и что потеряли после 24 февраля 2022 года.

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«У меня была кондитерская. Однако российский снаряд ее разрушил», — признается девушка из Николаева.

МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 1 выпуск: анонс от 11.02.2023

«Помню, мне привезли 10 000 кур, их нужно было чистить. Что-то нужно было с ними делать, чтобы раздавать людям», — говорит шеф-повар.

МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 1 выпуск: анонс от 11.02.2023

«Моя цель – выиграть этот проект, получить приз 300 000 гривен и отдать их на ВСУ», — скажет мужчина, который решится приготовить за 45 минут… французский макарон.

МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 1 выпуск: анонс от 11.02.2023

Украинское сало представят судьям в новом формате. Более того, мы убедимся, что наше сало — лучше хамона и панчетты. Лосось на пару, кролик, тартар, ленивые вареники, фисташковый киевский торт, утиное филе с корнем сельдерея — все это приготовят с щепоткой украинской этники.

МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 1 выпуск: анонс от 11.02.2023

Кроме того, кулинары будут открывать мир совершенно новой, неординарной кухни. Слышали ли вы о фондане из майского жука? Включайте СТБ уже завтра, 11 февраля, в 19:00 и убедитесь, что украинские шефы могут все!

Video: МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 1 выпуск: анонс от 11.02.2023

МастерШеф. Профессионалы-4, что будет в 1 выпуске? Смотрите анонс 1 выпуска МастерШеф. Профессионалы 4 сезон от 11.02.2023 на сайте СТБ

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