Покорить судей этническими блюдами: чем удивит первый выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4?

Уже завтра, 11 февраля, в 19:00 состоится премьера кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4. Новый сезон популяризирует украинские кулинарные традиции. А участники с невероятными историями будут гореть смелыми идеями. Чем удивит 1 выпуск? Какие блюда будут представлять судьям кулинары? Не пропустите на СТБ уже завтра!

За белый фартук будут бороться участники, которые сегодня защищают тыл. Они расскажут, как кормили наших защитников, сколько кг пищи в день выдавали, и что потеряли после 24 февраля 2022 года.

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«У меня была кондитерская. Однако российский снаряд ее разрушил», — признается девушка из Николаева.

«Помню, мне привезли 10 000 кур, их нужно было чистить. Что-то нужно было с ними делать, чтобы раздавать людям», — говорит шеф-повар.

«Моя цель – выиграть этот проект, получить приз 300 000 гривен и отдать их на ВСУ», — скажет мужчина, который решится приготовить за 45 минут… французский макарон.

Украинское сало представят судьям в новом формате. Более того, мы убедимся, что наше сало — лучше хамона и панчетты. Лосось на пару, кролик, тартар, ленивые вареники, фисташковый киевский торт, утиное филе с корнем сельдерея — все это приготовят с щепоткой украинской этники.

Кроме того, кулинары будут открывать мир совершенно новой, неординарной кухни. Слышали ли вы о фондане из майского жука? Включайте СТБ уже завтра, 11 февраля, в 19:00 и убедитесь, что украинские шефы могут все!

Video: МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 1 выпуск: анонс от 11.02.2023 МастерШеф. Профессионалы-4, что будет в 1 выпуске? Смотрите анонс 1 выпуска МастерШеф. Профессионалы 4 сезон от 11.02.2023 на сайте СТБ

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