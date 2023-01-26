Як приготувати соус Цезар: рецепт покроково

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МастерШеф

Соус «Цезар»: рецепт від Володимира Ярославського

26.01.2023

Соус «Цезар» з’явився одночасно з однойменним та всім добре відомим салатом. У 1924 році його творцем став Цезар Кардані, коли в США святкували День незалежності. Сьогодні існує кілька варіацій приготування цього соусу. Своїм рецептом соусу «Цезар» поділився суддя «МастерШеф.Професіонали»-4 Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.

соус цезарь

Особливість мого рецепту полягає у тому, що я люблю зернову гірчицю. Те, як вона працює в заправках і соусах, викликає у мене захоплення, ну і, звичайно ж у тих, кому я готую таку смакоту. Ще дуже давно я вирішив додати зернову гірчицю у знаменитий соус, і результатом залишився дуже задоволений. Тепер ділюся з вами.

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Інгредієнти:

  • зернова гірчиця 40 г
  • жовтки 2 шт.
  • олія 320 г
  • сіль 3 г
  • цукор 15 г
  • винний оцет 40 г
  • тертий пармезан 20 г
  • анчоуси 20 г
  • каперси 20 г
  • питний йогурт (без домішок) 50 г
  • часник 5 г
  • чорний перець за смаком

Приготування:

  1. Жовтки змішуємо з сіллю, цукром, гірчицею, чорним перцем. Збиваємо вінчиком до появи піни.
  2. Тонкою цівкою, особливо на початку, акуратно вводимо у кілька прийомів олію. Краще брати оливкову, але підійде будь-яка рафінована.
  3. Коли суміш стане густою, додаємо подрібнені анчоуси, каперси, часник, тертий пармезан, білий винний оцет.
  4. У самому кінці додаємо натуральний питний йогурт без домішок. Соус готовий!

Крім рецепту, Володимир поділився кількома нюансами приготування і рекомендаціями щодо зберігання соусу «Цезар»:

  • Не зберігайте соус довше чотирьох днів.
  • Обов’язково помийте яйця перед приготуванням.
  • Соус можна додавати в абсолютно будь-які салати і сендвічі.

Смачного!

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Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova

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