Ольга Мартиновська опублікувала свою першу кулінарну книгу

Суддя культового кулінарного проєкту «МастерШеф. Професіонали» Ольга Мартиновська спеціально до Великодня випустила свою першу кулінарну книгу. Книга «Великодній стіл з Ольгою Мартиновською» наповнена улюбленими рецептами до свята!

Ольга Мартиновська у своїй першій книзі зібрала колекцію перевірених великодніх рецептів і доповнила її дитячими спогадами: «Що взяти в кошик до церкви? Що поставити до столу? Яку пасочку спекти? І що зробити з усього того, що лишається після Великодня… Наші сімейні страви та традиції. До кожного рецепту ж маленька передісторія. Ділюся частинкою душі».

У книзі «Великодній стіл з Ольгою Мартиновською» зібрані як класичні, так і вишукані авторські рецепти: сирна паска, французькі бріоші, домашня бринза, качиний терин і багато іншого. Усі вони супроводжуються коментарями авторки про хитрощі приготування і правильну подачу.

Нагадаємо, що на телеканалі СТБ розпочався 3 сезон шоу «МастерШеф. Професіонали». У цьому сезоні судді будуть готувати разом з учасниками і тим самим доведуть, що всі завдання можна виконати, а двадцятка найкращих покаже, як приготувати вишукану ресторанну страву високого рівня, при цьому маючи обмежені ресурси.

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