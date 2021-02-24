Ольга Мартыновская опубликовала свою первую кулинарную книгу

Судья культового кулинарного проекта «Мастер Шеф. Профессионалы» Ольга Мартыновская к Пасхе выпустила свою первую кулинарную книгу. Книга «Пасхальный стол с Ольгой Мартыновской» наполнена любимыми рецептами к празднику!

Ольга Мартыновская в своей первой книге собрала коллекцию проверенных пасхальных рецептов и дополнила ее детскими воспоминаниями: «Что взять в корзину в церковь? Что поставить на стол? Какую пасочку испечь? И что сделать из всего того, что остается после Пасхи… Наши семейные блюда и традиции. К каждому рецепту же маленькая предыстория! Делюсь частью души».

В книге «Пасхальный стол с Ольгой Мартыновской» собраны как классические, так и изысканные авторские рецепты — творожная паска, французские бриоши, домашняя брынза, утиный террин и многое другое. Все они сопровождаются комментариями автора о хитростях приготовления и правильной подаче.

Напомним, что на телеканале СТБ начался 3 сезон шоу «МастерШеф. Профессионалы». В этом сезоне судьи будут готовить вместе с участниками и тем самым докажут, что все задания выполнимы, а двадцатка лучших покажет, как приготовить изысканное ресторанное блюдо высокого уровня, при этом имея ограниченные ресурсы.

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