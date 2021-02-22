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Володимир Ярославський планує відкрити унікальний ресторан

22.02.2021

Талановитий шеф-кухар та суддя кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»  Володимир Ярославський поділився з читачами інформацією щодо відкриття свого ресторану. Зараз кулінар плідно працює над концепцією та інтер’єром, та вже незабаром ми зможемо відвідати новий заклад шеф-кухаря. 

«Відкриваю секрет. Думаю, вже час. Я давно мріяв про новий заклад, маленький,

на 5 столиків та кілька стільців перед кухнею. Я почав працювати над цим концептом вже більше півтора року тому, і ось, мрії збуваються! У нас буде повністю відкрита кухня, а поверхня, за якою працюватимуть кухарі, буде переходити в стіл для гостей… Можна навіть спілкуватись із кухарями, і в мене є бажання, щоб кухарі навіть у вині розбиралися і могли підтримати розмову щодо нашого вибору. Також ми будемо робити інтерактивні страви…»

Назву закладу Володимир Ярославський пообіцяв відкрити трохи пізніше. А поки шеф-кухар у пошуках талановитих кулінарів та офіціантів.

«Я, звісно, буду брати в команду нових кухарів і офіціантів. Мені потрібно небагато — усього 6 чоловік. Роботи зазвичай дуже і дуже багато, я неймовірно вибагливий і прискіпливий, і це не проєкт — це життя, і я справді буваю надзвичайно суворим, проте справедливий і піклуюсь вже, як за своїх! Якщо у вас або ваших знайомих є бажання, то надсилайте резюме на пошту: yakubenko.a@goodwine.ua».

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали» 2021: учасники 3 сезону в повному складі

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