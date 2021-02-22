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Салат з печеною хурмою «шарон» і козячим сиром: рецепт від Володимира Ярославського

22.02.2021

Кожна господиня зможе здивувати своїх рідних і гостей незвичайним, але дуже смачним і корисним салатом з печеною хурмою «шарон» і козячим сиром. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський поділився не лише свої рецептом, а й кількома секретами приготування та можливими варіаціями поєднання інгредієнтів. Покроковий рецепт салату із запеченою хурмою «шарон» і козячим сиром читайте в матеріалі.

Салат с печеной хурмой «шарон» и козьим сыром

«Перед тим, як готувати салат з печеною хурмою «Шарон» і козячим сиром, варто почати з приготування заправки. Її дуже важливо зробити заздалегідь, у нормальній кількості. Також ви можете зберігати її в холодильнику і використовувати за смаком», розповів Володимир Ярославський.

Інгредієнти для соусу:

  • малиновий оцет 20 г
  • зернова гірчиця 40 г
  • мед 30 г
  • сіль 3 г
  • оливкова олія (можна навіть додавати трохи олії смаженого кунжуту) 100 г

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Інгредієнти:

  • м’який «шарон» 1 шт.
  • козячий сир 100 г
  • вершкове масло 15 г
  • листя салату 100 г
  • кеш’ю смажений 30 г
  • заправка 40 г

Приготування:

  1. Очищаємо «шарон» від плодоніжки. Розрізаємо хурму навпіл і потім нарізаємо слайсами.
  2. Обсмажуємо на розігрітій сковороді з двох сторін.
  3. Додаємо сир і ставимо сковорідку в духовку на 3 хвилини, щоб сир запікся.
  4. Змішуємо всі інгредієнти для заправки в одну масу.
  5. Змішуємо листя салату із заправкою.
  6. Викладаємо на тарілку гарячу хурму, потім шар салату і зверху посипаємо подрібненим кеш’ю.

Також суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський поділився кількома секретами приготування ідеального за смаком салату з печеною хурмою «шарон» і козячим сиром:

  • Можна брати будь-який інший оцет. Краще винний.
  • У заправку можна додавати для різноманітності будь-яке фруктове пюре.
  • Хурма «шарон» чудово поєднується з пармською шинкою.
  • Сир найкраще брати з білою пліснявою, якщо вам, як і мені, подобається козячий.

Смачного!

Джерело: Instagram yaroslavskyi_vova

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