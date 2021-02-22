Кожна господиня зможе здивувати своїх рідних і гостей незвичайним, але дуже смачним і корисним салатом з печеною хурмою «шарон» і козячим сиром. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський поділився не лише свої рецептом, а й кількома секретами приготування та можливими варіаціями поєднання інгредієнтів. Покроковий рецепт салату із запеченою хурмою «шарон» і козячим сиром читайте в матеріалі.

«Перед тим, як готувати салат з печеною хурмою «Шарон» і козячим сиром, варто почати з приготування заправки. Її дуже важливо зробити заздалегідь, у нормальній кількості. Також ви можете зберігати її в холодильнику і використовувати за смаком», – розповів Володимир Ярославський.

Інгредієнти для соусу:

малиновий оцет – 20 г

зернова гірчиця – 40 г

мед – 30 г

сіль – 3 г

оливкова олія (можна навіть додавати трохи олії смаженого кунжуту) – 100 г

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Інгредієнти:

м’який «шарон» – 1 шт.

козячий сир – 100 г

вершкове масло – 15 г

листя салату – 100 г

кеш’ю смажений – 30 г

заправка – 40 г

Приготування:

Очищаємо «шарон» від плодоніжки. Розрізаємо хурму навпіл і потім нарізаємо слайсами. Обсмажуємо на розігрітій сковороді з двох сторін. Додаємо сир і ставимо сковорідку в духовку на 3 хвилини, щоб сир запікся. Змішуємо всі інгредієнти для заправки в одну масу. Змішуємо листя салату із заправкою. Викладаємо на тарілку гарячу хурму, потім шар салату і зверху посипаємо подрібненим кеш’ю.

Також суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський поділився кількома секретами приготування ідеального за смаком салату з печеною хурмою «шарон» і козячим сиром:

Можна брати будь-який інший оцет. Краще винний.

У заправку можна додавати для різноманітності будь-яке фруктове пюре.

Хурма «шарон» чудово поєднується з пармською шинкою.

Сир найкраще брати з білою пліснявою, якщо вам, як і мені, подобається козячий.

Смачного!

Джерело: Instagram yaroslavskyi_vova

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