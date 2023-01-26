Как приготовить cалат с печеной хурмой шарон и козьим сыром: рецепт пошагово

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Салат с печеной хурмой «шарон» и козьим сыром: рецепт от Владимира Ярославского

26.01.2023

Каждая хозяйка сможет удивить своих родных и гостей необычным, но очень вкусным и полезным салатом с печеной  хурмой  «шарон» и козьим сыром. Судья «МастерШеф. Профессионалы»-4 Владимир Ярославский поделился не только свои рецептом, а и несколькими секретами приготовления и возможными вариациями сочетания ингредиентов.  Пошаговый рецепт салата с запеченной хурмой «шарон» и козьим сыром читайте в материале. 

Салат с печеной хурмой «шарон» и козьим сыром

«Перед тем, как готовить салат с печеной хурмой «шарон»  и козьим сыром, стоит начать с приготовления заправки. Ее очень важно приготовить заранее, в нормальном количестве. Также вы можете хранить ее в холодильнике и использовать по вкусу», – рассказал Владимир Ярославский

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Ингредиенты для соуса:

  • малиновый уксус – 20 г
  • зерновая горчица – 40 г
  • мед – 30 г
  • соль – 3 г
  • оливковое масло (можно даже добавлять немного масла жареного кунжута) – 100 г

Ингредиенты:

  • мягкий «шарон»  – 1 шт.
  • козий сыр  – 100 г
  • сливочное масло  – 15 г
  • листья салата  – 100 г
  • кешью жареный  – 30 г
  • заправка  – 40 г

Приготовление:

  1. Очищаем «шарон» от плодоножки. Разрезаем хурму пополам и затем нарезаем слайсами.
  2. Обжариваем на разогретой сковороде с двух сторон.
  3. Добавляем сыр и ставим сковородку в духовку на 3 минуты, чтобы сыр запекся.
  4. Смешиваем все ингредиенты для заправки в одну массу.
  5. Смешиваем листья салата с заправкой.
  6. Выкладываем на тарелку горячую хурму, затем слой салата и сверху посыпаем измельченным кешью.

Также судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский поделился несколькими секретами приготовления идеального по вкусу салата с печеной хурмой «шарон»  и козьим сыром:

  • Можно брать любой другой уксус. Лучше винный.
  • В заправку можно добавлять для разнообразия любое фруктовое пюре. 
  • Хурма «шарон» отлично сочетается с пармской ветчиной.
  • Сыр лучше всего брать с белой плесенью, если вам, как и мне, нравится козий.
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Приятного аппетита!

Источник: Instagram yaroslavskyi_vova

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