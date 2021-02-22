Владимир Ярославский планирует открыть уникальный ресторан

Талантливый шеф-повар и судья кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы» Владимир Ярославский поделился с читателями информацией об открытии своего ресторана. Сейчас кулинар плодотворно работает над концепцией и интерьером, и уже вскоре мы сможем посетить новое заведение шеф-повара.

«Открываю секрет. Думаю, пора. Я давно мечтал о новом заведение, маленьком,

на 5 столиков и несколько стульев перед кухней. Я начал работать над этим концептом уже более полутора лет назад, и вот, мечты сбываются! У нас будет полностью открытая кухня, а поверхность, на которой будут работать повара, будет переходить в стол для гостей… Можно даже общаться с поварами, и у меня есть желание, чтобы повара даже в вине разбирались и могли поддержать разговор о нашем выборе. Также мы будем делать интерактивные блюда…»

Название заведения Владимир Ярославский пообещал открыть чуть позже. А пока шеф-повар в поисках талантливых кулинаров и официантов.

«Я, конечно, буду брать в команду новых поваров и официантов. Мне нужно немного ― всего 6 человек. Работы обычно очень и очень много, я невероятно требователен и придирчив, и это не проект ― это жизнь, и я действительно бываю очень строгим, но справедливый и забочусь уже, как о своих! Если у вас или ваших знакомых есть желание, то присылайте резюме на почту: yakubenko.a@goodwine.ua».

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