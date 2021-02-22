Каждая хозяйка сможет удивить своих родных и гостей необычным, но очень вкусным и полезным салатом с печеной хурмой «шарон» и козьим сыром. Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский поделился не только свои рецептом, а и несколькими секретами приготовления и возможными вариациями сочетания ингредиентов. Пошаговый рецепт салата с запеченной хурмой «шарон» и козьим сыром читайте в материале.

«Перед тем, как готовить салат с печеной хурмой «шарон» и козьим сыром, стоит начать с приготовления заправки. Ее очень важно приготовить заранее, в нормальном количестве. Также вы можете хранить ее в холодильнике и использовать по вкусу», – рассказал Владимир Ярославский.

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Ингредиенты для соуса:

малиновый уксус – 20 г

зерновая горчица – 40 г

мед – 30 г

соль – 3 г

оливковое масло (можно даже добавлять немного масла жареного кунжута) – 100 г

Ингредиенты:

мягкий «шарон» – 1 шт.

козий сыр – 100 г

сливочное масло – 15 г

листья салата – 100 г

кешью жареный – 30 г

заправка – 40 г

Приготовление:

Очищаем «шарон» от плодоножки. Разрезаем хурму пополам и затем нарезаем слайсами. Обжариваем на разогретой сковороде с двух сторон. Добавляем сыр и ставим сковородку в духовку на 3 минуты, чтобы сыр запекся. Смешиваем все ингредиенты для заправки в одну массу. Смешиваем листья салата с заправкой. Выкладываем на тарелку горячую хурму, затем слой салата и сверху посыпаем измельченным кешью.

Также судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский поделился несколькими секретами приготовления идеального по вкусу салата с печеной хурмой «шарон» и козьим сыром:

Можно брать любой другой уксус. Лучше винный.

В заправку можно добавлять для разнообразия любое фруктовое пюре.

Хурма «шарон» отлично сочетается с пармской ветчиной.

Сыр лучше всего брать с белой плесенью, если вам, как и мне, нравится козий.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram yaroslavskyi_vova

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