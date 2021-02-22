Салат с печеной хурмой «шарон» и козьим сыром: рецепт от Владимира Ярославского
Каждая хозяйка сможет удивить своих родных и гостей необычным, но очень вкусным и полезным салатом с печеной хурмой «шарон» и козьим сыром. Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский поделился не только свои рецептом, а и несколькими секретами приготовления и возможными вариациями сочетания ингредиентов. Пошаговый рецепт салата с запеченной хурмой «шарон» и козьим сыром читайте в материале.
«Перед тем, как готовить салат с печеной хурмой «шарон» и козьим сыром, стоит начать с приготовления заправки. Ее очень важно приготовить заранее, в нормальном количестве. Также вы можете хранить ее в холодильнике и использовать по вкусу», – рассказал Владимир Ярославский.
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Ингредиенты для соуса:
- малиновый уксус – 20 г
- зерновая горчица – 40 г
- мед – 30 г
- соль – 3 г
- оливковое масло (можно даже добавлять немного масла жареного кунжута) – 100 г
Ингредиенты:
- мягкий «шарон» – 1 шт.
- козий сыр – 100 г
- сливочное масло – 15 г
- листья салата – 100 г
- кешью жареный – 30 г
- заправка – 40 г
Приготовление:
- Очищаем «шарон» от плодоножки. Разрезаем хурму пополам и затем нарезаем слайсами.
- Обжариваем на разогретой сковороде с двух сторон.
- Добавляем сыр и ставим сковородку в духовку на 3 минуты, чтобы сыр запекся.
- Смешиваем все ингредиенты для заправки в одну массу.
- Смешиваем листья салата с заправкой.
- Выкладываем на тарелку горячую хурму, затем слой салата и сверху посыпаем измельченным кешью.
Также судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский поделился несколькими секретами приготовления идеального по вкусу салата с печеной хурмой «шарон» и козьим сыром:
- Можно брать любой другой уксус. Лучше винный.
- В заправку можно добавлять для разнообразия любое фруктовое пюре.
- Хурма «шарон» отлично сочетается с пармской ветчиной.
- Сыр лучше всего брать с белой плесенью, если вам, как и мне, нравится козий.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram yaroslavskyi_vova