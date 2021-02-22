Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Салат с печеной хурмой «шарон» и козьим сыром: рецепт от Владимира Ярославского

22.02.2021

Каждая хозяйка сможет удивить своих родных и гостей необычным, но очень вкусным и полезным салатом с печеной  хурмой  «шарон» и козьим сыром. Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский поделился не только свои рецептом, а и несколькими секретами приготовления и возможными вариациями сочетания ингредиентов.  Пошаговый рецепт салата с запеченной хурмой «шарон» и козьим сыром читайте в материале. 

Салат с печеной хурмой «шарон» и козьим сыром

«Перед тем, как готовить салат с печеной хурмой «шарон»  и козьим сыром, стоит начать с приготовления заправки. Ее очень важно приготовить заранее, в нормальном количестве. Также вы можете хранить ее в холодильнике и использовать по вкусу», – рассказал Владимир Ярославский

Больше по теме: Соус «Цезарь»: рецепт от Владимира Ярославского

Ингредиенты для соуса:

  • малиновый уксус – 20 г
  • зерновая горчица – 40 г
  • мед – 30 г
  • соль – 3 г
  • оливковое масло (можно даже добавлять немного масла жареного кунжута) – 100 г

Ингредиенты:

  • мягкий «шарон»  – 1 шт.
  • козий сыр  – 100 г
  • сливочное масло  – 15 г
  • листья салата  – 100 г
  • кешью жареный  – 30 г
  • заправка  – 40 г

Приготовление:

  1. Очищаем «шарон» от плодоножки. Разрезаем хурму пополам и затем нарезаем слайсами.
  2. Обжариваем на разогретой сковороде с двух сторон.
  3. Добавляем сыр и ставим сковородку в духовку на 3 минуты, чтобы сыр запекся.
  4. Смешиваем все ингредиенты для заправки в одну массу.
  5. Смешиваем листья салата с заправкой.
  6. Выкладываем на тарелку горячую хурму, затем слой салата и сверху посыпаем измельченным кешью.

Также судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский поделился несколькими секретами приготовления идеального по вкусу салата с печеной хурмой «шарон»  и козьим сыром:

  • Можно брать любой другой уксус. Лучше винный.
  • В заправку можно добавлять для разнообразия любое фруктовое пюре. 
  • Хурма «шарон» отлично сочетается с пармской ветчиной.
  • Сыр лучше всего брать с белой плесенью, если вам, как и мне, нравится козий.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram yaroslavskyi_vova

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить